Süha Uygur duyurdu! Ünlü tiyatro oyuncusu hayatını kaybetti |Ercüment Doğan kimdir?

ERCÜMENT DOĞAN KİMDİR?

1965 yılında

İstanbul'da doğdu.1989 yılında kurduğu 5 TAŞ ÇOCUK TİYATROSU ile hem oyunculuğa hem de prodüktörlüğe başladı.Gönül verdiği çocuk oyunları ile İstanbul ve Anadolu'nun neredeyse tüm şehirlerini dolaşarak tiyatro sevgisini gençlere yaymayı görev edinen DOĞAN, bununla yetinmeyerek oyunlarını Yurt dışında da sahneledi.

Gülen Torba, Bir Zamanlar Çocuktuk, Güneş Bulut Çiğdemcik ve Umut, Aya Maya Kumpanya, Kahkaha Torbası, Hacivat ile Karagözüm, Teneke Şövalyeler, Akıl Adası, Çocuk Şov, Kabare 2000, Hansel Gratel, Rapunsel, Yalnız Ağaçlar, Neşeli Kabare, Şirinler, Uyuyan Güzel, Sevimli Maymun Çarli Büyük MO Efsanesi, İlaçlar Mikroplara Karşı, Şen Şakrak Kabare, Çirkin Ördek, Şirinler, Uyuyan Güzel, Ah..Bir Büyük Olsam, Soytarılar Okulu ile madde bağımlılığı karşıtı ödüllü gençlik oyunu Sessiz Çığlık isimli oyunlara oyuncu, yönetmen ve prodüktör olarak imza attı.