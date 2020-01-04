En güçlü ordu hangi ülkede? 2020 Dünya askeri güç sıralaması… Türkiye kaçıncı sırada?

2020 dünya askeri güç sıralaması merak konusu oldu. En güçlü ordu hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada? Teknolojik gelişmelerin hızlanmasıyla birlikte ülkelerin orduları modernize ediliyor. Askeri istatistik sitesi Global Fire Power tarafından dünya askeri güç sıralaması da yayınlandı. En güçlü ordu hangi ülkede sorusu da yanıt buldu. İşte dünya ordularının askeri kabiliyet güçleri…