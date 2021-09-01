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Su altı zenginliği görüntülendi: Salda'da bir zaman yolculuğu yapacağız

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün barındırdığı tek hücreli canlı türlerin kimyasal ve biyolojik değişimlerini incelemek için gölün farklı derinliklerinden kayaç numuneleri alınarak su altı ekolojisi görüntülendi. Prof. Dr. Nurgül Balcı, "Buradan elde ettiğimiz verilerle aslında Salda'da bir zaman yolculuğu yapacağız. Günümüz, eskisi ve daha eskisi şeklinde yaşamın izlerini bulma yönünde önemli veriler elde edeceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: 01.09.2021 16:08
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Su altı zenginliği görüntülendi: Salda’da bir zaman yolculuğu yapacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesinden Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurgül Balcı ve Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan İnce tarafından yürütülen bilimsel çalışma kapsamında Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan, ekip arkadaşı dalış eğitmeni Murat Kulakaç ile gölün 5, 10 ve 15 metre derinliklerine dalış yaptı.

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Su altı zenginliği görüntülendi: Salda’da bir zaman yolculuğu yapacağız

"ASLINDA SALDA'DA BİR ZAMAN YOLCULUĞU YAPACAĞIZ"

Jeomikrobiyoloji-Biyojeokimya Araştırma Grubu Lideri Prof. Dr. Nurgül Balcı, AA muhabirine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hem bilimsel hem de koruma anlamındaki çalışmalara destek verdiğini söyledi.

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Su altı zenginliği görüntülendi: Salda’da bir zaman yolculuğu yapacağız

Zaman içinde bütün kayaçların doğal süreçte ayrıştığını ve aşındığını dile getiren Balcı, "Derinlerde dış etmenlerden daha uzakta içinde bulunduğu ekosistemi maksimum seviyede temsil eden bir oluşum var.

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Su altı zenginliği görüntülendi: Salda’da bir zaman yolculuğu yapacağız

Bu oluşumlar bize erken dönemdeki mikrobiyal yapıların nasıl olduğu konusunda çok önemli veriler verecek. Buradan elde ettiğimiz verilerle aslında Salda'da bir zaman yolculuğu yapacağız. Günümüz, eskisi ve daha eskisi şeklinde yaşamın izlerini bulma yönünde önemli veriler elde edeceğiz." diye konuştu.

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Su altı zenginliği görüntülendi: Salda’da bir zaman yolculuğu yapacağız

Balcı, derinden aldıkları örneklerde biyolojik ayak izi denilen "karbon izotop"ları ve mikrobiyal analizler yapılacağını aktararak, elde edilen verilerin göl çevresindeki karbonat yapılarıyla karşılaştırılacağını anlattı.