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Su altı zenginliği görüntülendi: Salda'da bir zaman yolculuğu yapacağız
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün barındırdığı tek hücreli canlı türlerin kimyasal ve biyolojik değişimlerini incelemek için gölün farklı derinliklerinden kayaç numuneleri alınarak su altı ekolojisi görüntülendi. Prof. Dr. Nurgül Balcı, "Buradan elde ettiğimiz verilerle aslında Salda'da bir zaman yolculuğu yapacağız. Günümüz, eskisi ve daha eskisi şeklinde yaşamın izlerini bulma yönünde önemli veriler elde edeceğiz" dedi.