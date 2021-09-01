Su altı zenginliği görüntülendi: Salda’da bir zaman yolculuğu yapacağız

Bu oluşumlar bize erken dönemdeki mikrobiyal yapıların nasıl olduğu konusunda çok önemli veriler verecek. Buradan elde ettiğimiz verilerle aslında Salda'da bir zaman yolculuğu yapacağız. Günümüz, eskisi ve daha eskisi şeklinde yaşamın izlerini bulma yönünde önemli veriler elde edeceğiz." diye konuştu.