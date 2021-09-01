Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetiyle ilgili şok iddia! "Katil ne evi ne de yolu şaşırdı"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden ele alınan Büyükşen cinayetinde dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Katillerin yanlış eve girip Necla ve Metin Büyükşen çiftini öldürdüğü iddiası sonrası tutuklanan Afgan çobanın masum olduğu iddia edildi. Afgan çobanla ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler sonrası Nejla Büyükşen'in annesinin sözleri ise şok etkisi yarattı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 01.09.2021 15:33 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 15:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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