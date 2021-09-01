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Haberler Galeri Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetiyle ilgili şok iddia! "Katil ne evi ne de yolu şaşırdı"

Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetiyle ilgili şok iddia! "Katil ne evi ne de yolu şaşırdı"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden ele alınan Büyükşen cinayetinde dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Katillerin yanlış eve girip Necla ve Metin Büyükşen çiftini öldürdüğü iddiası sonrası tutuklanan Afgan çobanın masum olduğu iddia edildi. Afgan çobanla ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler sonrası Nejla Büyükşen'in annesinin sözleri ise şok etkisi yarattı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 01.09.2021 15:33 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 15:37
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Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetiyle ilgili şok iddia! Katil ne evi ne de yolu şaşırdı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Büyükşen cinayetiyle ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Büyükşen cinayetinden tutuklu bulunan Afgan çobanın yanında çalıştığı ailenin sözleri kafa karıştırdı. Nejla Büyükşen'in annesinin sözleri ise şok etkisi yarattı

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Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetiyle ilgili şok iddia! Katil ne evi ne de yolu şaşırdı

Korkunç cinayeti araştırması için kurulan özel ekibin düzenlediği operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında olayın azmettiricisi olduğu belirtilen Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ile birlikte 5 kişi tutuklandı.

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Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetiyle ilgili şok iddia! Katil ne evi ne de yolu şaşırdı

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Abdullah Başdemir ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Başdemir, şunları söyledi:

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Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetiyle ilgili şok iddia! Katil ne evi ne de yolu şaşırdı

"OLAY MANTIĞA UYMUYOR"

"Benim bu olayla ilgim bulunmamaktadır. Olay mantığa uymuyor. Kıskançlık nedeniyle Esra'nın eski sevgilisi Hüseyin'i öldürtmeye çalıştığım mantığa aykırıdır. Ben Hüseyin ile gittiğimiz kafeden tanışıyorum."

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Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetiyle ilgili şok iddia! Katil ne evi ne de yolu şaşırdı

"Esra ile ayrıldıktan sonra Hüseyin ile saniyede karşılaştık. Tokalaşıp birlikte sohbet ettik. Hüseyin'e karşı herhangi bir husumetim olamaz. Esra Hüseyin'den ayrıldıktan sonra benimle olmaya başladı.