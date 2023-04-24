Stres ve yorgunluğa bıçak gibi tedavi! "En az 5 kilo olması lazım" Sabah işe giderken uykusuzluk sorununa İbn-i Sina'dan 10 asırlık reçete!

Özellikle çalıştığı ya da okula gittiği için sık sık yeterli uyuyamadığından şikayet edenler için altın değerinde tedavi geldi. İbn-i Sina tıp ve felsefe alanına ağırlık verdiği değişik alanlarda 200 kadar kitap yazdı. Eğer doktora gidip herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmadıysanız bu tedaviye kulak verin. İşte sabah işe giderken uykusuzluk sorununuzu kökten çözecek reçete...