DGS 2023 başvuruları başladı mı? Dikey Geçiş Sınavı ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM tarihleri açıkladı! DGS ile geçilen bölümler neler?

DGS ile öğrenciler 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlama imkanı buluyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2023 sınav tarihlerini açıklamasıyla birlikte 2023 DGS takvimi de belli oldu. Peki DGS 2023 başvuruları başladı mı? DGS ile geçilen bölümler neler? DGS ne zaman, hangi tarihte?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 22.04.2023 15:00 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 15:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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