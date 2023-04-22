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Haberler Galeri DGS 2023 başvuruları başladı mı? Dikey Geçiş Sınavı ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM tarihleri açıkladı! DGS ile geçilen bölümler neler?

DGS 2023 başvuruları başladı mı? Dikey Geçiş Sınavı ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM tarihleri açıkladı! DGS ile geçilen bölümler neler?

DGS ile öğrenciler 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlama imkanı buluyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2023 sınav tarihlerini açıklamasıyla birlikte 2023 DGS takvimi de belli oldu. Peki DGS 2023 başvuruları başladı mı? DGS ile geçilen bölümler neler? DGS ne zaman, hangi tarihte?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2023 15:00 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 15:00
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DGS 2023 başvuruları başladı mı? Dikey Geçiş Sınavı ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM tarihleri açıkladı! DGS ile geçilen bölümler neler?

DGS 2023 başvuruları başladı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Dikey Geçiş Sınavı olan DGS'ye girmek isteyen adaylar bu seneki ÖSYM sınav takvimini araştırmaya başladı. Arama motorlarında "DGS ne zaman, hangi tarihte?" sorusu aratılıyor. Peki DGS ile geçilen bölümler neler? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DGS 2023 başvuruları başladı mı? Dikey Geçiş Sınavı ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM tarihleri açıkladı! DGS ile geçilen bölümler neler?

2023 DGS NE ZAMAN?

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.

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DGS 2023 başvuruları başladı mı? Dikey Geçiş Sınavı ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM tarihleri açıkladı! DGS ile geçilen bölümler neler?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı 16 Temmuz 2023'de yapılacak.

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DGS 2023 başvuruları başladı mı? Dikey Geçiş Sınavı ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM tarihleri açıkladı! DGS ile geçilen bölümler neler?

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre, DGS sınavı için başvuru tarihleri belli oldu.

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DGS 2023 başvuruları başladı mı? Dikey Geçiş Sınavı ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM tarihleri açıkladı! DGS ile geçilen bölümler neler?

Buna göre; 2023 DGS sınavı başvuruları 26 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında alınacak.