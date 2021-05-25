Spor malzemelerinde indirim kampanyası! ŞOK 26 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Fitness ve pilates...

Orbitrack

•Kurulu Ebatları: 98x68x151 cm• Taşıma Kapsitesi: 90 kg• Zaman, hız, kalori, scan ve mesafe bilgileri göstergeli • Çeşitli seviyelerde ayarlanabilen direnç ile çalışır sistem • Hareketli kollarının yüksekliği kullanıcının boyuna göre ayarlanabilir • PU malzemeden üretilmiş selesi sayesinde hem oturarak hem de ayakta egzersiz yapılabilir • Ayarlanabilir sele • Demonte teslim, kurulum müşteriye aittir