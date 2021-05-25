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Spor malzemelerinde indirim kampanyası! ŞOK 26 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Fitness ve pilates...

ŞOK 26 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerin çarşamba kampanyaları arasında spor malzemeleri yer alıyor. Fitness ve pilates malzemelerinin listelendiği 26 Mayıs kataloğunu sayfamızda bir araya getirdik. Haftanın kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? ŞOK marketlerin çarşamba kampanyaları neler? İşte ŞOK 26 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 25.05.2021 16:58 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 16:59
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Spor malzemelerinde indirim kampanyası! ŞOK 26 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Fitness ve pilates...

ŞOK çarşamba indirimleri neler? 26 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Haftanın kampanyaları arasında spor malzemeleri bulunuyor. Her hafta çarşamba sürpriz ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan ŞOK marketler, bu hafta koşu bandı, orbitrack, fitness R50 kürek, manyetik bisiklet, çelik atlama ipi, pilatesyoga topu gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. İşte ŞOK 26 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Spor malzemelerinde indirim kampanyası! ŞOK 26 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Fitness ve pilates...

Target 90S Masajlı Koşu Bandı

• 90 kg taşıma kapasitesi • Kurulu ebat: 152,5 x 69 x 112 cm,Katlı ebat: 69 x 71 x 136 cm • MP3 uyumlu, dahili hoparlör •Motor gücü: 2,60 HP • Hız minimum: 0,8 km/sa • Hız maksimum: 12 km/sa • Katlanabilir ve rahatça taşınabilir • Yıpranmaz, ezilmez • Hız, kalori, mesafe, program ve egzersiz süre bilgileri göstergeden görülebilir • 12 program seçeneği • Energy saver sistemi ile aylık ortalama sadece 0,90kw elektirik tüketimi sağlar • Demonte teslim, kurulum müşteriye aittir

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Spor malzemelerinde indirim kampanyası! ŞOK 26 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Fitness ve pilates...

Orbitrack

•Kurulu Ebatları: 98x68x151 cm• Taşıma Kapsitesi: 90 kg• Zaman, hız, kalori, scan ve mesafe bilgileri göstergeli • Çeşitli seviyelerde ayarlanabilen direnç ile çalışır sistem • Hareketli kollarının yüksekliği kullanıcının boyuna göre ayarlanabilir • PU malzemeden üretilmiş selesi sayesinde hem oturarak hem de ayakta egzersiz yapılabilir • Ayarlanabilir sele • Demonte teslim, kurulum müşteriye aittir

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Spor malzemelerinde indirim kampanyası! ŞOK 26 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Fitness ve pilates...

Fox Fitness R50 Kürek

• Taşıma kapasitesi 90 kg•Kurulu ebat : 110 x 78 x 66 cm• El tutamaç profil kalınlığı φ22x1,5mm• Kaydırma ana profil: 70x30x1,5mm•Tarama bilgi ekranı(Tüm teknik bilgilerinekranda sıra ile görünmesi)• LCD gösterge, göstergede zaman,mesafe, toplam sayım,toplam kalori harcama bilgisi• Akışkanlık sağlayan koltuk rulmanları• Ergonomik koltuk• Ayak kaymasını engelleyen ayak pedalı• Demonte teslim, kurulum müşteriye aittir

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Spor malzemelerinde indirim kampanyası! ŞOK 26 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Fitness ve pilates...

Fox Fitness 890 Manyetik Bisiklet

•Kurulu Ebatları: 118x46x85,5 cm• Max. taşıma kapasitesi: 100 kg• Manyetik sistemi sayesinde sessiz veakıcı çalışma sağlar• Tek pencereli LCD ekran göstergeye sahiptir• Pedal üzerindeki kayışların genişliğiniayağınıza göre ayarlayabilirsiniz• Tarama, zaman, kalori, hız, mesafe,toplam mesafe, nabız bilgileri görülebilir• Gösterge üzerine koyacağınıztablet veya telefon ileegzersizinizi keyifli bir hale getirebilirsiniz• Her iki tutma kolundan da istediğinizher zaman nabız ölçümü yapabilirsiniz• Disk Ağırlığı: 5 kg• Sele: Aşağı-yukarı doğru ayarlanabilir• Egzersizinizin zorluk seviyesini8 farklı seviyede ayarlayabilirsiniz • Demonte teslim, kurulum müşteriye aittir