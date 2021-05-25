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Haberler Galeri Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı cinayette flaş gelişme! Gözlerin çevrildiği Mehmet Şerif Boğa için karar verildi

Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı cinayette flaş gelişme! Gözlerin çevrildiği Mehmet Şerif Boğa için karar verildi

Müge Anlı'nın detaylarını ortaya çıkardığı Eskişehir'deki Tokkal ailesi cinayetinin davasında karar verildi. 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk ile birlikte öldürülen İlkay Tokkal ve Emel Tokkal çiftinin aile dostları Mehmet Şerif Boğa için karar verildi. "Ben katil değilim, vicdanım rahat" diyen Mehmet Şerif Boğa Tokkal ailesinin katledildiği olaydan suçlu bulundu.

Giriş Tarihi: 25.05.2021 15:21 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 15:21
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Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı cinayette flaş gelişme! Gözlerin çevrildiği Mehmet Şerif Boğa için karar verildi

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenerek gündeme oturan Tokkal ailesi cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan ailenin yakın dostu Mehmet Şerif Boğa için karar verildi.

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Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı cinayette flaş gelişme! Gözlerin çevrildiği Mehmet Şerif Boğa için karar verildi

4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte ailenin katledildiği davada gözlerin çevrildiği Mehmet Şerif Boğa suçlu bulundu.

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Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı cinayette flaş gelişme! Gözlerin çevrildiği Mehmet Şerif Boğa için karar verildi

CEZASI AÇIKLANADI

Eskişehir'de İlkay-Emel Tokkal çifti ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mehmet Şerif Boğa (29) 1 kez ağırlaştırılmış ve 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı cinayette flaş gelişme! Gözlerin çevrildiği Mehmet Şerif Boğa için karar verildi

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Mehmet Şerif Boğa mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmaya maktul Emel Tokkal'ın ilk eşinden olan kızı Beyzanur Kayaalp ve yakınları da katıldı.

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Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı cinayette flaş gelişme! Gözlerin çevrildiği Mehmet Şerif Boğa için karar verildi

Önceki duruşmada mütalaasını açıklayan savcı; İlkay Tokkal'ı 27 yerinden ve Emel Tokkal'ı 18 yerinden bıçaklayarak 'Canavarca hisle öldürme', 4 yaşındaki Ali Doruk Tokkal'ı 4 yerinden bıçaklayarak 'Kasten öldürme ve Delilleri yok etme' sabit bularak sanığın 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etmişti.