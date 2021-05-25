Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı cinayette flaş gelişme! Gözlerin çevrildiği Mehmet Şerif Boğa için karar verildi

Müge Anlı'nın detaylarını ortaya çıkardığı Eskişehir'deki Tokkal ailesi cinayetinin davasında karar verildi. 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk ile birlikte öldürülen İlkay Tokkal ve Emel Tokkal çiftinin aile dostları Mehmet Şerif Boğa için karar verildi. "Ben katil değilim, vicdanım rahat" diyen Mehmet Şerif Boğa Tokkal ailesinin katledildiği olaydan suçlu bulundu.