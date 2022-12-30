Sözde sosyal medya fenomeni Gaga Bulut skandalında yeni gelişme: Tutuklandı

Daha önce iki erkeği para karşılığı öpüştürdüğü videoyu sosyal medya hesaplarında yayınladığı için yargılandığı davada 17 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra serbest kalan 'Gaga Bulut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, yeni bir skandala imza attı. Telegram adlı sosyal medya uygulamasında kanal açıp cinsel içerikli videolar paylaştığı, videolardaki kişilere de görsellerin kaldırılması için para karşılığı şantaj yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan Gaga Bulut, tutuklandı.