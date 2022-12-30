30 Aralık 2022, Cuma
Sözde sosyal medya fenomeni Gaga Bulut skandalında yeni gelişme: Tutuklandı
Daha önce iki erkeği para karşılığı öpüştürdüğü videoyu sosyal medya hesaplarında yayınladığı için yargılandığı davada 17 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra serbest kalan 'Gaga Bulut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, yeni bir skandala imza attı. Telegram adlı sosyal medya uygulamasında kanal açıp cinsel içerikli videolar paylaştığı, videolardaki kişilere de görsellerin kaldırılması için para karşılığı şantaj yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan Gaga Bulut, tutuklandı.
Giriş Tarihi: 30.12.2022 16:15 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 16:15
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