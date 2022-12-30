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Haberler Galeri Hindi fiyatları ne kadar, kaç TL? Migros, A101, BİM, ŞOK, CarrefourSA 2023 yılbaşı hindi fiyatı ne kadar?

Hindi fiyatları ne kadar, kaç TL? Migros, A101, BİM, ŞOK, CarrefourSA 2023 yılbaşı hindi fiyatı ne kadar?

Hindi fiyatları, yılbaşının gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Yılbaşında sofraların vazgeçilmezi olan hindi için sofra hazırlığı yapan vatandaşlar, 2023 yılbaşı hindi fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Hindi yemek isteyenler için güncel fiyatları yazımızda ele aldık. Peki, Hindi fiyatları ne kadar, kaç TL? Migros, A101, BİM, ŞOK, CarrefourSA 2023 yılbaşı hindi fiyatı ne kadar? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.12.2022 16:39
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Hindi fiyatları ne kadar, kaç TL? Migros, A101, BİM, ŞOK, CarrefourSA 2023 yılbaşı hindi fiyatı ne kadar?

Yılbaşında hindi pişirmek isteyen vatandaşlar, güncel hindi fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. 2023 yeni yılın gelmesiyle birlikte hindi üretim tesislerinde hareketlilik yaşanırken, marketlerde hindi fiyatlarının ne kadara satıldığı merak ediliyor. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindi fiyatları hakkında detayları yazımızda ele aldık. Peki, hindi fiyatları ne kadar, kaç TL? Migros, A101, BİM, ŞOK, CarrefourSA 2023 yılbaşı hindi fiyatı ne kadar? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hindi fiyatları ne kadar, kaç TL? Migros, A101, BİM, ŞOK, CarrefourSA 2023 yılbaşı hindi fiyatı ne kadar?

2023 HİNDİ FİYATLARI NE KADAR?

Yılbaşı sofralarını hindi yemeği ile taçlandırmak isteyenler hindi alışverişine başladı. Piyasada hindi fiyatları 500 lira ile 1.000 lira arasında değişiyor.

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Hindi fiyatları ne kadar, kaç TL? Migros, A101, BİM, ŞOK, CarrefourSA 2023 yılbaşı hindi fiyatı ne kadar?

MİGROS, A101, BİM, ŞOK, CARREFOURSA HİNDİ FİYATLARI NE KADAR?

Hemen şunu belirtelim ki, zincir marketlerde hindi fiyatları konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Hindi fiyatları ne kadar, kaç TL? Migros, A101, BİM, ŞOK, CarrefourSA 2023 yılbaşı hindi fiyatı ne kadar?

FIRINDA HİNDİ MALZEMELERİ

- 1 adet orta boy hindi
- 2 tane soğan
- 1 çorba kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 çay bardağı ayçiçeği yağı
- 1 yemek kaşığı tereyağı

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Hindi fiyatları ne kadar, kaç TL? Migros, A101, BİM, ŞOK, CarrefourSA 2023 yılbaşı hindi fiyatı ne kadar?

FIRINDA HİNDİ NASIL HAZIRLANIR?

Sosu için ilk olarak soğanı küçük parçalar halinde doğrayın. Domates salçası, tuz, pul biber, kırmızı toz biber ve ayçiçeği yağını bir kâsede karıştırın. Hazırladığınız karışımı bir fırça yardımıyla temizlenmiş hindinin her yerine sürün ve oda ısısında yaklaşık yarım saat bekletin.