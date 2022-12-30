Hindi fiyatları ne kadar, kaç TL? Migros, A101, BİM, ŞOK, CarrefourSA 2023 yılbaşı hindi fiyatı ne kadar?

Hindi fiyatları, yılbaşının gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Yılbaşında sofraların vazgeçilmezi olan hindi için sofra hazırlığı yapan vatandaşlar, 2023 yılbaşı hindi fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Hindi yemek isteyenler için güncel fiyatları yazımızda ele aldık. Peki, Hindi fiyatları ne kadar, kaç TL? Migros, A101, BİM, ŞOK, CarrefourSA 2023 yılbaşı hindi fiyatı ne kadar? İşte haberin detayları...