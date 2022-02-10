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Müge Anlı'da Gönül Taşan'la ilgili akılalmaz büyü iddiaları: İç çamaşırını isteyip...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen büyü iddiaları şaşkına çevirdi. Uzun süredir yayına gelmesi beklenen Gönül Taşan hakkındaki iddialara cevap vermek için stüdyoya geldi. Canlı yayında ismini vermek istemeyen bir kişi, "Kardeşimin iç çamaşırını istediler 'bu sizi çözer' dediler. 10 yıl önce 100 lira para istediler, kardeşimin Almanya'da olduğunu duyunca da peşimizi bırakmadılar" diye konuştu. Taşan, hakkındaki iddialar sonrası yayını terk etti. İşte akıllara durgunluk veren olayın detayları!

Giriş Tarihi: 10.02.2022 16:56 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022 16:56
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Müge Anlı’da Gönül Taşan’la ilgili akılalmaz büyü iddiaları: İç çamaşırını isteyip...

Müge Anlı canlı yayınında günlerdir birbirinden ilginç iddialar yer alıyor. Gönül Hoca lakaplı üfürükçü ve annesi ile ilgili Müge Anlı WhatsApp ihbar hattına telefon yağdı.

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Müge Anlı’da Gönül Taşan’la ilgili akılalmaz büyü iddiaları: İç çamaşırını isteyip...

'Kaçan muska' olarak hafızalara kazınan olayla ilgili adı geçen Gönül Taşan, iddialara göğüs geremedi ve stüdyoyu terk etti

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Müge Anlı’da Gönül Taşan’la ilgili akılalmaz büyü iddiaları: İç çamaşırını isteyip...

Gönül Taşan'ın Müge Anlı canlı yayınını terk etmesi, ihbarların önünü kesemedi. Peş peşe gelen telefonlarda ismini vermek istmeyen bir izleyicinin sözleri herkesi şaşkına çevirdi.

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Müge Anlı’da Gönül Taşan’la ilgili akılalmaz büyü iddiaları: İç çamaşırını isteyip...

"BUNLARIN BAŞI ŞEFİKA"

"Kardeşimin iç çamaşırını istediler 'bu sizi çözer' dediler. 10 yıl önce 100 lira para istediler, kardeşimin Almanya'da olduğunu duyunca da peşimizi bırakmadılar" diyen ismini vermek istemeyen bir izleyici, "Bunların başı Şefika'ydı, Şefika bizi Gönül Taşan diye bahsettiğiniz kişi ve yayında gösterilen yatakta yatan yaşlı kadına yönlendirdi. " dedi.

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Müge Anlı’da Gönül Taşan’la ilgili akılalmaz büyü iddiaları: İç çamaşırını isteyip...

Aynı izleyici konuyla ilgili emniyete de ifade vermek için gönüllü olduğunu, bu insanların dini duyguları kullanarak herkesi sömürdüğünü ifade etti.