Müge Anlı'da Gönül Taşan'la ilgili akılalmaz büyü iddiaları: İç çamaşırını isteyip...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen büyü iddiaları şaşkına çevirdi. Uzun süredir yayına gelmesi beklenen Gönül Taşan hakkındaki iddialara cevap vermek için stüdyoya geldi. Canlı yayında ismini vermek istemeyen bir kişi, "Kardeşimin iç çamaşırını istediler 'bu sizi çözer' dediler. 10 yıl önce 100 lira para istediler, kardeşimin Almanya'da olduğunu duyunca da peşimizi bırakmadılar" diye konuştu. Taşan, hakkındaki iddialar sonrası yayını terk etti. İşte akıllara durgunluk veren olayın detayları!