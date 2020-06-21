Sosyal mesafesiz-maskesiz! Babalar Günü'nde akın ettiler

Araç sürücüsü ise, "İki saattir yoldayız, perişan olduk. Pikniğe geldik" dedi. Ön sağ koltukta iki kişi oturan kadınlardan birisi ise "Maskemiz var, yeni çıkardık" diyerek elindeki maskeyi gösterdi. Trafikte kalan Yakup Çarı ise, "Bir saattir yoldayız, içerisi kalabalıksa çıkarım" dedi.