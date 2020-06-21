Çin'e meydan okudu! 49 kilo arıyı üzerine topladı Van'da arıcılık yapan ve 'Arı Adam' lakabıyla bilinen Abdulvahap Semo, Çin'in 63 kilo olan 'üzerinde en çok arı toplama' rekorunu kırıp Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için yaklaşık 49 kilo arıyı üzerinde topladı. 3 saatlik sürede yaklaşık 49 kilo arıyı üzerinde toplamayı başaran Semo'ya en büyük desteği 11 yaşındaki oğlu Beytullah verdi. Giriş Tarihi: 21.06.2020 12:59 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020 13:00
Van'da yaşayan ve çocukluğundan beri baba mesleği olan arıcılıkla uğraşan 'Arı Adam' lakablı Abdulvahap Semo, üzerinde en fazla arı toplayarak 63 kiloyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Çinli Ruan Lianming'ın rekorunu kırmak için çalışıyor. Hem Çin'in rekorunu kırmak için hem de Van balını dünyaya tanıtmak için çabalayan Semo, 3 saatlik sürede yaklaşık 49 kilo arıyı üzerinde toplamayı başardı.
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Normal günlük kıyafetleriyle binlerce arıyı üzerine çeken Semo'nun vücudu tümüyle arılarla kaplandı. Bu sırada defalarca arılar tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden sokulan Semo arılar üzerine toplandıkça konuşmakta hatta yürümekte bile güçlük çekti. Arıların hareketleriyle vücut ısısı da artan Semo, 3 saatin ardından rekor denemesini sonlandırarak üzerindeki binlerce arıyı silkeledi.
'BU REKORU KIRACAĞIM'
Çin'in 63 kilo olan 'üzerinde arı toplama rekorunu' Van'ın plakası olan 65 kilo ile kırmayı hedefleyen Semo kendisine destek verilmesi halinde bunu yapabileceğini söyledi.
Arılardan tamamen temizlendikten sonra açıklamalarda bulunan Semo, dünya rekor denemesini kendine hedef olarak belirlediğini belirterek, "İnşallah Van'ın plakası olan 65 ile rekoru kıracağım. Yetkililerin bana dönüş yapmasını bekliyorum. Bu rekoru kırabilirim. Benim bu rekor denememde üzerimdeki birçok arı tarafından ısırıldım. Sadece bir gözüm 5 arı tarafından sokuldu. Tabi o anki hareketlerimize bağlı ani hareket edersek arı yoğun saldırıya da geçebilir. Tabi ki riskli bir girişimdir. Ben hedefimden vazgeçmeyeceğim ve bu rekoru da kıracağım" dedi.
Arıları çok sevdiğini belirten Semo, "Arılar olmazsa tarım olmaz. Tüketicilere de önerim güvendikleri yerlerden bal alsınlar. Soframızdan balı eksik etmeyelim. Arıcılık zorlu bir meslektir. Arıcılara da her zaman destek verilmesi gerekir" diye konuştu.