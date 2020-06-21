Çin'e meydan okudu! 49 kilo arıyı üzerine topladı

Arılardan tamamen temizlendikten sonra açıklamalarda bulunan Semo, dünya rekor denemesini kendine hedef olarak belirlediğini belirterek, "İnşallah Van'ın plakası olan 65 ile rekoru kıracağım. Yetkililerin bana dönüş yapmasını bekliyorum. Bu rekoru kırabilirim. Benim bu rekor denememde üzerimdeki birçok arı tarafından ısırıldım. Sadece bir gözüm 5 arı tarafından sokuldu. Tabi o anki hareketlerimize bağlı ani hareket edersek arı yoğun saldırıya da geçebilir. Tabi ki riskli bir girişimdir. Ben hedefimden vazgeçmeyeceğim ve bu rekoru da kıracağım" dedi.