Sosyal medyada İslami değerleri çürütme operasyonu! Başörtüsüyle uygunsuz görüntüler çeken Esra Rabia Ünal'ın fuhuştan yakalandığı ortaya çıktı

Son dönemde özellikle sosyal medyada başörtüsü ve İslami değerler başta olmak üzere milli ve manevi değerlere yönelik başlatılan çürütme harekatının bir ayağı deşifre oldu. Sosyal medya hesaplarından sözde başörtülü olarak tanıtılan ve ahlak dışı davranışlarıyla ön plana çıkartılan isimlerin, fuhuş operasyonlarında yakalanan ve fuhuş şebekesinin elemanları olduğu öğrenilen sahte kişiler olduğu tespit edildi. Bunun son örneği ise başörtüsü takarak sosyal medyada yayınladığı twerk videosu ile ünlenen Esra Rabia Ünal isimli instagram fenomeni çıktı. Şahsın daha önce bir fuhuş operasyonunda yakalandığı ve gerçek adının Ayşe Bolhatoğlu tespit edilirken, şebekenin bir parçası olduğu öğrenildi. T24, Oda TV ve Onedio gibi yayın organları da sosyal medyadaki bu operasyonun parçası oldu. Yaşananlar akıllara Adnan Oktar terör örgütünü getirdi. Oktar da bu şekilde kullandığı kadınlar aracılığı ile hedefledikleri iş adamları ve bürokrat gibi kişilere şantaj yapıyordu.