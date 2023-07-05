Sulama kanalından çıkan şoke etti! Vatandaşlar hemen 112’ye bildirdi

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı kırsal Gürün Mahallesi'ndeki Çağ Sulama Kanalı'na düşerek mahsur kalan yabani domuzu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Nusaybin İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kanalda mahsur kalan domuzu özel bir aparat ve halat yardımıyla kurtardı. Domuz, daha sonra doğaya salındı. GELEN SESLER HAREKETE GEÇİRDİ! EKİPLER İÇERİDEN ÇIKANI GÖRÜNCE DEHŞETE DÜŞTÜ Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Ürünlü Mahallesi'nde yaşandı. Mahmut Çoban'a ait at, birkaç gün önce aniden ortadan kayboldu. Atını her yerde arayan ancak bulamayan çoban, mahalledeki bir evin yakınında bulunan üstü beton ile kapalı kanalizasyon hattından sesler geldiğini öğrendi. Bölgeye giden çoban, içeriden gelen seslerin atına ait olduğunu belirledi. Atın kanalizasyona nasıl girdiğine anlam veremeyen çoban, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. EKİPLER ŞOKE OLDU Olay yerine giden itfaiye ekipleri, atın bulunduğu çukuru görünce hayretler içerisinde kaldı. Çağrılan iş makinesi yardımıyla çukurun üzerindeki küçük kapak kaldırılarak beton kırıldı ve yeni bir yol açıldı. Birkaç gün boyunca çukurda kaldığı için bitkin düşen ve korkan at kendi başına çıkamayınca boynuna halat bağlandı. Vatandaşlar ve görevliler, halat yardımıyla kazılan çukurun başına kadar getirilen atı kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Çekerek çıkartmanın ata zarar vereceğini düşünen görevliler, vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak atın kendi başına çıkmasını sağladı. Çağrılan veteriner tarafından gerekli kontrolleri yapılan atın vücudunda herhangi bir yaralanma olmadığı belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde bir bir çiftçi sıra dışı bir keşfe imza attı. EŞİ BENZERİ YOK Çiftçi soya fasulyesi tarlasını sürerken prehistorik döneme ait bir yünlü mamut kalıntısı buldu. Mamutun kafa tası ve dişlerini bulan çitçinin çağrısı üzerine iskeleti, Michigan Üniversitesi'nden paleontologlar incelemeler yapmak için teslim aldı. 1500 YILLIK TÜRK MUMYA Moğolistan'ın Altay Dağları'nda, 1500 yıl önce yaşamış olan bir Türk kadınına ait olduğu düşünülen çok iyi korunmuş bir mumya bulundu 2800 metre yükseklikte bulunan mumyanın, vazo, ahşap çanak gibi kişisel eşyalarıyla birlikte gömüldüğü belirtildi. Ayrıca mumyanın mezarında at kalıntıları da bulundu. Bu da Türk kadınının atıyla birlikte gömüldüğünü gösteriyor. 6. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen mumyanın, elbiseleri ve ayakkabıları uzmanları şaşırttı. Mumyanın o dönemde desenli ve dikişli kıyafetler giydiği görülebiliyor. Araştırmacılar Altay Dağları'nda bulunan mezarın, Orta Asya'da bulunan ilk eksiksiz Türk mezarı olduğunu söyledi. 5300 YILLIK TAŞ DEVRİ ADAMINA ÖZENİP AYNISINI YAPTI! 1991 yılında Alp dağlarının İtalya-Avusturya sınırında bulunan mumyalaşmış ceset insanları şaşkına çevirmişti. Çünkü bilimadamları yaptıkları incelemeler sonucu bu cesedin 5300 yıllık olduğunu açıklamışlardı. Araştırmacılar, Ötzi adını verdikleri Taş Devri adamının yanında bir yay, 14 ok, bir bıçak ve bakır bir balta taşıdığını tespit ettiler. Bir adam, Ötzi'nin M.Ö. 3300 yıllarında kullandığı yayın bir kopyasını yapmaya karar verdi ve işe koyuldu. Ağaç keserken kullandığı baltayı da Ötzi'nin batlasından esinlenerek tasarladı. İşte tarih öncesi adamın silahlarını tekrardan böyle yaptı... Arka bahçesindeki boşluğu değerlendirmek isteyen adam bakın ne yaptı... Ortaya çıkan sonuç mükemmel.