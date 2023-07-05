05 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sulama kanalından çıkan şoke etti! Vatandaşlar hemen 112’ye bildirdi

Sulama kanalından çıkan şoke etti! Vatandaşlar hemen 112’ye bildirdi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşerek mahsur kalan yabani domuz, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 05.07.2023 16:44 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 16:47
  • 1
  • 106
Sulama kanalından çıkan şoke etti! Vatandaşlar hemen 112’ye bildirdi

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı kırsal Gürün Mahallesi'ndeki Çağ Sulama Kanalı'na düşerek mahsur kalan yabani domuzu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 106
Sulama kanalından çıkan şoke etti! Vatandaşlar hemen 112’ye bildirdi

İhbar üzerine bölgeye Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Nusaybin İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

  • 3
  • 106
Sulama kanalından çıkan şoke etti! Vatandaşlar hemen 112’ye bildirdi

Olay yerine gelen ekipler, kanalda mahsur kalan domuzu özel bir aparat ve halat yardımıyla kurtardı.

Domuz, daha sonra doğaya salındı.

  • 4
  • 106
Sulama kanalından çıkan şoke etti! Vatandaşlar hemen 112’ye bildirdi

GELEN SESLER HAREKETE GEÇİRDİ! EKİPLER İÇERİDEN ÇIKANI GÖRÜNCE DEHŞETE DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Ürünlü Mahallesi'nde yaşandı.

  • 5
  • 106
Sulama kanalından çıkan şoke etti! Vatandaşlar hemen 112’ye bildirdi

Mahmut Çoban'a ait at, birkaç gün önce aniden ortadan kayboldu.