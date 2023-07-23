Sosyal medyada ’ilişki durumu’ davalık oldu! Mahkeme kusur saydı Yargıtay bozdu

KADIN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ



Ankara Aile Mahkemesi; kadının, cep telefonu ile güven sarsıcı davranışta bulunması ve evli olduğu halde ilişki durumunu boş bırakmasını gerekçe göstererek ağır kusurlu olduğuna, dolayısıyla kocasına maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmetti.