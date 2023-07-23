23 Temmuz 2023, Pazar
2023-2024 Adli tatil bitiş tarihi | Adli tatil ne zaman başladı, bitecek? Hangi davalar devam ediyor?
Adli tatil zamanın gelişiyle birlikte hukuksal süreçlerini takip edenlerin merak ettiği başlangıç ve bitiş tarihi araştırılıyor. Adli tatil, yaz aylarında uygulanan bir düzenleme olarak her yıl belirli dönemlerde gerçekleşiyor. 2023 tarih bilgisi de şimdi gündemde. Adli tatil ne zaman başlıyor ve hangi davalar bu süreçte devam ediyor? Tüm detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 23.07.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 11:38
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