Ege’de hayati prova: 28 saniyelik senaryo, saatler süren mücadele

30 Ekim 2020'de meydana gelen ve 117 vatandaşımızın hayatını kaybettiği İzmir depreminin 6'ncı yıl dönümünde, bölge genelinde gerçeğini aratmayan dev bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında düzenlenen tatbikatta, 6,7 büyüklüğünde ve 28 saniye süren deprem senaryosu uygulandı. İzmir, Manisa ve Aydın'da 43 ilçeyi kapsayan tatbikatta ekipler enkazlara hızla müdahale etti.

30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği İzmir depreminin 6'ncı yıl dönümünde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında İzmir Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı düzenlendi. İzmir depreminde hayatını kaybedenler dualarla anılırken, olabilecek afetlere hazırlık amacıyla gerçekleştirilen tatbikata İzmir, Manisa ve Aydın'daki arama kurtarma ekipleri katıldı.

6,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM SENARYOSU UYGULANDI

30 Ekim 2026 tarihinde saat 13.00'te başlayan tatbikatta, merkez üssü İzmir olan, yaklaşık 28 saniye süren 6,7 Mw büyüklüğünde deprem senaryosu uygulandı. Senaryoya göre İzmir'in tüm ilçelerinin yanı sıra Manisa ve Aydın da depremden etkilendi.

Tatbikat kapsamında İzmir'in 30, Manisa'nın 8 ve Aydın'ın 5 ilçesi olmak üzere toplam 3 il ve 43 ilçede masa başı ve saha uygulamaları gerçekleştirildi. Tatbikatla afet müdahale planlarının uygulanabilirliğinin test edilmesi, ekiplerin müdahale kabiliyetlerinin ölçülmesi, destek illerden yapılacak intikallerin değerlendirilmesi ve mevcut kaynak kapasitesinin analiz edilmesi hedeflendi.

MANİSA'DA 8 İLÇE DEPREMDEN ETKİLENDİ

Senaryoya göre Manisa'nın Saruhanlı, Şehzadeler, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde yıkım ihbarları alınırken, depremden daha az etkilendiği varsayılan Ahmetli, Akhisar, Gölmarmara ve Salihli ilçelerinden de yıkım ihbarları geldi.