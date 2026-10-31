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Ege’de hayati prova: 28 saniyelik senaryo, saatler süren mücadele

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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30 Ekim 2020'de meydana gelen ve 117 vatandaşımızın hayatını kaybettiği İzmir depreminin 6'ncı yıl dönümünde, bölge genelinde gerçeğini aratmayan dev bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında düzenlenen tatbikatta, 6,7 büyüklüğünde ve 28 saniye süren deprem senaryosu uygulandı. İzmir, Manisa ve Aydın'da 43 ilçeyi kapsayan tatbikatta ekipler enkazlara hızla müdahale etti.

Ege’de hayati prova: 28 saniyelik senaryo, saatler süren mücadele 1

30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği İzmir depreminin 6'ncı yıl dönümünde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında İzmir Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı düzenlendi. İzmir depreminde hayatını kaybedenler dualarla anılırken, olabilecek afetlere hazırlık amacıyla gerçekleştirilen tatbikata İzmir, Manisa ve Aydın'daki arama kurtarma ekipleri katıldı.

Ege’de hayati prova: 28 saniyelik senaryo, saatler süren mücadele 2

6,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM SENARYOSU UYGULANDI
30 Ekim 2026 tarihinde saat 13.00'te başlayan tatbikatta, merkez üssü İzmir olan, yaklaşık 28 saniye süren 6,7 Mw büyüklüğünde deprem senaryosu uygulandı. Senaryoya göre İzmir'in tüm ilçelerinin yanı sıra Manisa ve Aydın da depremden etkilendi.

Ege’de hayati prova: 28 saniyelik senaryo, saatler süren mücadele 3

Tatbikat kapsamında İzmir'in 30, Manisa'nın 8 ve Aydın'ın 5 ilçesi olmak üzere toplam 3 il ve 43 ilçede masa başı ve saha uygulamaları gerçekleştirildi. Tatbikatla afet müdahale planlarının uygulanabilirliğinin test edilmesi, ekiplerin müdahale kabiliyetlerinin ölçülmesi, destek illerden yapılacak intikallerin değerlendirilmesi ve mevcut kaynak kapasitesinin analiz edilmesi hedeflendi.

Ege’de hayati prova: 28 saniyelik senaryo, saatler süren mücadele 4

MANİSA'DA 8 İLÇE DEPREMDEN ETKİLENDİ
Senaryoya göre Manisa'nın Saruhanlı, Şehzadeler, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde yıkım ihbarları alınırken, depremden daha az etkilendiği varsayılan Ahmetli, Akhisar, Gölmarmara ve Salihli ilçelerinden de yıkım ihbarları geldi.

Ege’de hayati prova: 28 saniyelik senaryo, saatler süren mücadele 5

Manisa AFAD Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan çağrının ardından sahada görev alacak yerel arama kurtarma ekipleri Muradiye Saha Konuşlanma Alanı'na yönlendirildi.

Ege’de hayati prova: 28 saniyelik senaryo, saatler süren mücadele 6

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ ENKAZLARA MÜDAHALE ETTİ
Saat 14.30 itibarıyla Muradiye Saha Konuşlanma Alanı'na 1 orta seviye ve 6 hafif seviye akredite arama kurtarma ekibinin yanı sıra Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Komando Arama Kurtarma, 8'inci Komando Eğitim Tugayı, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve AKOM ekipleri intikal etti.

Ege’de hayati prova: 28 saniyelik senaryo, saatler süren mücadele 7

İhbarlar doğrultusunda ekiplerin görev yerleri belirlenerek görevlendirmeleri yapıldı. Yerel arama kurtarma ekipleri, yıkım ihbarlarının daha yoğun olduğu Şehzadeler, Yunusemre, Turgutlu ve Saruhanlı ilçelerine hareket ederek senaryo kapsamında kurtarma çalışmalarına başladı. Tatbikatla ekiplerin koordinasyonu, müdahale hızı ve afet anındaki iş birliği uygulamalı olarak test edildi.

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