24 Şubat 2022, Perşembe
Sosyal medya Beyza Durası’yı konuşuyor! Röntgen odasındaki tacizi ayrıntılarıyla anlattı: Öne doğru eğilip…
İstanbul'da yaşamını sürdüren Beyza Durası, geçen yaz gittiği hastanede kabusu yaşadı. Bir spor yarışmasında kafa üstü düşen genç kız hastaneye koştu. Röntgen masasında taciz edildiğini öne sürülen Durası, yaşadığı iğrenç tacizi sosyal medya hesabında anlattı. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 24.02.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022 11:06
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