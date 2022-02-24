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Haberler Galeri Sosyal medya Beyza Durası’yı konuşuyor! Röntgen odasındaki tacizi ayrıntılarıyla anlattı: Öne doğru eğilip…

Sosyal medya Beyza Durası’yı konuşuyor! Röntgen odasındaki tacizi ayrıntılarıyla anlattı: Öne doğru eğilip…

İstanbul'da yaşamını sürdüren Beyza Durası, geçen yaz gittiği hastanede kabusu yaşadı. Bir spor yarışmasında kafa üstü düşen genç kız hastaneye koştu. Röntgen masasında taciz edildiğini öne sürülen Durası, yaşadığı iğrenç tacizi sosyal medya hesabında anlattı. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 24.02.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022 11:06
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Sosyal medya Beyza Durası’yı konuşuyor! Röntgen odasındaki tacizi ayrıntılarıyla anlattı: Öne doğru eğilip…

Mide bulandıran olay geçen yaz İstanbul'da yaşandı. Beyza Durası adlı genç kız, 5 ay önce bir spor yarışmasında kafa üstü düşünce hastaneye koştu.

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Sosyal medya Beyza Durası’yı konuşuyor! Röntgen odasındaki tacizi ayrıntılarıyla anlattı: Öne doğru eğilip…

RÖNTGENCİ TACİZİ

Genç kız burada F.T. isimli çalışan tarafından taciz edildiğini iddia etti. Durası, korkunç olaydan şu ifadelerle bahsetti:

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Sosyal medya Beyza Durası’yı konuşuyor! Röntgen odasındaki tacizi ayrıntılarıyla anlattı: Öne doğru eğilip…

"5 AY BOYUNCA SUSTUM"

Maalesef bu sefer üzücü bir paylaşım yapacağım. Lütfen sonuna kadar okuyun. 5 ay boyunca sustum. Psikolojik olarak çok yorulduğum bir olayı anlatmaya karar verdim.

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Sosyal medya Beyza Durası’yı konuşuyor! Röntgen odasındaki tacizi ayrıntılarıyla anlattı: Öne doğru eğilip…

"HİÇBİR CEZA ALMADI ÇÜNKÜ F.T. EVLİ!"

Tuzla Devlet Hastanesi aşağıda bahsettiğim olayı gizli soruşturma ile yürütmek istedi buna rağmen hiçbir ceza almadı çünkü F.T. evli!

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Sosyal medya Beyza Durası’yı konuşuyor! Röntgen odasındaki tacizi ayrıntılarıyla anlattı: Öne doğru eğilip…

19 Eylül 2021'de İstanbul'da yapılan Crossfit yarışmasında kafa üstü düştüm. Bundan dolayı tedbir amaçlı Tuzla Devlet Hastanesi acile gittim ve doktor beyin tomografisi, burun röntgeni ve TEK YÖNLÜ kalça röntgeni istedi.