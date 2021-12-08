SONDAKİKA! Antalya'da kar yağışı aniden bastırdı! Yollar beyaz örtüyle kaplandı | İşte ilk görüntüler

Son dakika haberi: Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı. Kısa süre içerisinde yolları beyaz örtüyle kaplandı. Bir anda bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Bölgeden gelen ilk görüntülerde birçok araç sürücüsünün kar yağışı nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çektiği ve araçlarını park edip yardım beklediği görüldü. İşte o anlara ait görüntüler.

Peki Antalya'da bugün (8 Aralık 2021-Çarşamba) günü hava nasıl olacak? Kar yağışı etkisini sürdürecek mi? Tüm bu soruların yanıtı ve detaylı hava durumu tahmin raporu haberimizde...