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Haberler Galeri SONDAKİKA! Antalya'da kar yağışı aniden bastırdı! Yollar beyaz örtüyle kaplandı | İşte ilk görüntüler

SONDAKİKA! Antalya'da kar yağışı aniden bastırdı! Yollar beyaz örtüyle kaplandı | İşte ilk görüntüler

Son dakika haberi: Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı. Kısa süre içerisinde yolları beyaz örtüyle kaplandı. Bir anda bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Bölgeden gelen ilk görüntülerde birçok araç sürücüsünün kar yağışı nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çektiği ve araçlarını park edip yardım beklediği görüldü. İşte o anlara ait görüntüler.

Peki Antalya'da bugün (8 Aralık 2021-Çarşamba) günü hava nasıl olacak? Kar yağışı etkisini sürdürecek mi? Tüm bu soruların yanıtı ve detaylı hava durumu tahmin raporu haberimizde...

İHA
Giriş Tarihi: 08.12.2021 01:40 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 02:07
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SONDAKİKA! Antalya’da kar yağışı aniden bastırdı! Yollar beyaz örtüyle kaplandı | İşte ilk görüntüler

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SONDAKİKA! Antalya’da kar yağışı aniden bastırdı! Yollar beyaz örtüyle kaplandı | İşte ilk görüntüler

Saat 21.00 sıralarında başlayan ve gece saatlerine kadar etkili olan yağış sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri de harekete geçti.

HABERİN VİDEOSU

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SONDAKİKA! Antalya’da kar yağışı aniden bastırdı! Yollar beyaz örtüyle kaplandı | İşte ilk görüntüler

Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor. Şu ana kadar birkaç istisnai olay dışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve yolların açık olduğu bildirildi.

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SONDAKİKA! Antalya’da kar yağışı aniden bastırdı! Yollar beyaz örtüyle kaplandı | İşte ilk görüntüler

Bölgede kar kalınlığının yer yer 10-15 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.

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SONDAKİKA! Antalya’da kar yağışı aniden bastırdı! Yollar beyaz örtüyle kaplandı | İşte ilk görüntüler

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

8 ARALIK 2021 - ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK? AYRINTILI HAVA TAHMİN RAPORU