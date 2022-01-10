HaberlerGaleriSon maaşını garajının önüne araba içinde bıraktılar! 91 bin bozuk parayı gören adam gözlerine inanamadı
Son maaşını garajının önüne araba içinde bıraktılar! 91 bin bozuk parayı gören adam gözlerine inanamadı
ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan Peachtree City'de eşine az rastlanacak türden bir olay yaşandı. Maaşının ödenmediği iddiasıyla eski iş yerini şikayet eden adam, garajının önüne on binlerce bozuk para bırakıldığını, petrole bulanmış paraların içinden bir de küfürlü not çıktığını görünce deliye döndü.
Giriş Tarihi: 10.01.2022 12:07Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 12:07