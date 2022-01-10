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Son maaşını garajının önüne araba içinde bıraktılar! 91 bin bozuk parayı gören adam gözlerine inanamadı

ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan Peachtree City'de eşine az rastlanacak türden bir olay yaşandı. Maaşının ödenmediği iddiasıyla eski iş yerini şikayet eden adam, garajının önüne on binlerce bozuk para bırakıldığını, petrole bulanmış paraların içinden bir de küfürlü not çıktığını görünce deliye döndü.

Giriş Tarihi: 10.01.2022 12:07 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 12:07
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Son maaşını garajının önüne araba içinde bıraktılar! 91 bin bozuk parayı gören adam gözlerine inanamadı

ABD'de yapılan şikayete göre, Peachtree City'dek oto galeri sahibi Miles Walker, Mart 2021'de çalışanın 'toksik çalışma ortamı' nedeniyle işten ayrılmasının ardından eski yönetici Andreas Flaten'ın garaj yoluna on binlerce bozuk para attı.

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Son maaşını garajının önüne araba içinde bıraktılar! 91 bin bozuk parayı gören adam gözlerine inanamadı

Çalışma Bakanlığı'nın açtığı davada ayrıca, otomobil mağazası sahibinin, çalışanların fazla mesai ödemesini 'kasten' reddettiği, bunun yerine 'haftada çalışılan saat sayısına bakılmaksızın sabit bir haftalık ücret oranı' tercih edildiği iddia edildi.

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Son maaşını garajının önüne araba içinde bıraktılar! 91 bin bozuk parayı gören adam gözlerine inanamadı

27 yaşındaki Flaten, Ocak 2021'de 918 dolarlık son maaş çekini de alamayınca, ABD Çalışma Bakanlığı'nı aradı. Çalışma Bakanlığı, eski çalışanının eksik maaş çekiyle ilgili olarak Walker ile temasa geçtiğinde, işyeri sahibi, Flaten'a ödeme yapmayacağını söyledi.

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Son maaşını garajının önüne araba içinde bıraktılar! 91 bin bozuk parayı gören adam gözlerine inanamadı

Walker, Flaten'ın hükümete şikayette bulunduğunu öğrenmesinden saatler sonra, fikrini değiştirdi ancak teşkilata Flaten'e para ödeyerek ne kadar 'iğrenç' olduğunu göstereceğini söyledi.

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Son maaşını garajının önüne araba içinde bıraktılar! 91 bin bozuk parayı gören adam gözlerine inanamadı

Davaya göre Walker, "Bu adamın ne kadar iğrenç bir insan olduğunu fark etmesini nasıl sağlarsınız. Bir sürü bozuk param var, onları kullanacağım" dedi.