10 Ocak 2022, Pazartesi
Müge Anlı’da aranan hemşire ölü bulunmuştu! Batuhan Yiğit’in ölümünde tehdit iddiası: Kız arkadaşına söylerim...
Denizli'de kayıp olarak aranan Batuhan Yiğit, Müge Anlı ile Tatlı Sert olayıyla gündeme oturdu. 23 yaşındaki genç hemşire, evinin yakınındaki ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Genç adamın ölümü hakkında şok bir tehdit iddiası ortaya atıldı. Baba Erkan Yiğit, oğlunun ölümünün ardından ilk kez konuştu.
Giriş Tarihi: 10.01.2022 11:36 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 12:21
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