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Müge Anlı’da aranan hemşire ölü bulunmuştu! Batuhan Yiğit’in ölümünde tehdit iddiası: Kız arkadaşına söylerim...

Denizli'de kayıp olarak aranan Batuhan Yiğit, Müge Anlı ile Tatlı Sert olayıyla gündeme oturdu. 23 yaşındaki genç hemşire, evinin yakınındaki ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Genç adamın ölümü hakkında şok bir tehdit iddiası ortaya atıldı. Baba Erkan Yiğit, oğlunun ölümünün ardından ilk kez konuştu.

Giriş Tarihi: 10.01.2022 11:36 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 12:21
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Müge Anlı’da aranan hemşire ölü bulunmuştu! Batuhan Yiğit’in ölümünde tehdit iddiası: Kız arkadaşına söylerim...

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan, bu sene İstanbul'da bir hastanede hemşire olarak göreve başlayacak olan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit 30 Aralık günü ailesine arkadaşları ile buluşacağını söyleyip evden ayrıldı.

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Müge Anlı’da aranan hemşire ölü bulunmuştu! Batuhan Yiğit’in ölümünde tehdit iddiası: Kız arkadaşına söylerim...

30 Aralık günü öğle saatlerinde evden çıkan 23 yaşındaki genç hemşire, akşamı evine geri dönmedi.

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Müge Anlı’da aranan hemşire ölü bulunmuştu! Batuhan Yiğit’in ölümünde tehdit iddiası: Kız arkadaşına söylerim...

Genç hemşire Yiğit'in durumu merak eden ailesi telefonunu aradı. Ancak genç hemşirenin telefonuna ulaşamayan ailesi durumundan şüphelendi. Ailesi durumu hemen polise haber etti. Polis ekiplerinden önce aile, evlatlarını mahallede ve gittiği yerde aramaya başladı.

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Müge Anlı’da aranan hemşire ölü bulunmuştu! Batuhan Yiğit’in ölümünde tehdit iddiası: Kız arkadaşına söylerim...

Mahallede güvenlik kameralarını inceleyen aile evlerinin yakınında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasında Yiğit'in tekin olmayan bir sokağa girdiğini ve 500 metre sonra gözden kayıp olduğunu gördü. 6 günlük aramda bir sonuca ulaşamayan aile üyelerinden Yiğit'in annesi ve ablası 7. günde atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'na çıktı.

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Müge Anlı’da aranan hemşire ölü bulunmuştu! Batuhan Yiğit’in ölümünde tehdit iddiası: Kız arkadaşına söylerim...

Anne ve abla burada kayıp olan genç hemşirenin bulunması ve görenlerin polisi araması için çağrıda bulundu. Anne Fatma Yiğit programda, oğlunun İstanbul'a hemşire olarak atandığını ama bize uzak olduğu için gitmeye gönlü olmadığını söyledi.