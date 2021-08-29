Son halini görenler şaştı kaldı! Vücudundan onlarca kilo ağırlığında…

"HAYAT ÇEKİLMEZ HALE GELMİŞTİ"

Hayatta en değerli şeyin sağlık olduğunu ve çocukluğundan bu yana sadece nefes alarak yaşadığını belirten 40 yaşındaki lenf ödem hastası Akın, "İnsanların şaşkın bakışlarından, 'Bacağına yastık mı koydun' sorularından ve işini tam randımanlı yapamadığından, en çokta ağrıdan hayat çekilmez hale gelmişti. 6 saatlik operasyonu ile yeni bir hayata başladım" diyerek 40 yaşından sonra adeta yeniden doğduğunu söyledi.