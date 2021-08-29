Son halini görenler şaştı kaldı! Vücudundan onlarca kilo ağırlığında…
Yıllardır kasık bölgesinden dizlerine kadar sarkan ur ile yaşam savaşı veren Hakan Akın, yapılan bir operasyonla adeta yeniden doğdu. Hastalığı yüzünden üniversite eğitimini bile yarıda bırakmak zorunda kalan, önce şekil bozukluğundan, sonra da hareket kısıtlılığından dolayı insan içine çıkamayan Altın, vücudundan alınan yaklaşık 35 kg ağırlığındaki kist ile yaşama yeniden 'merhaba' dedi.
Giriş Tarihi: 29.08.2021
14:48 Güncelleme Tarihi: 29.08.2021
14:48
Isparta'da 1981 yılında doğan Hakan Akın'a kısa süre sonra lenfödem hastalığı teşhisi konuldu. Kısa sürede büyümeye başlayan kasıklarındaki ödem, Hakan liseyi bitirip üniversiteli olduğunda dizlerine kadar sarktı. Bu haliyle bir şekilde kendi kendine yaşamını sürdürmeye çalışan ve zaman zaman inşaatlarda çalışan Akın, hayalindeki mesleği icra edebilmek için üniversite sınavlarına girip mimarlığı kazandı. Ancak kasıklarında başlayan ur nedeniyle pantolon bile giyemez hale gelince okulunu bırakmak zorunda kalıp kendisini hayattan soyutladı.
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Akın, Marmaris'te yapılan 6 saatlik operasyon ile kasık bölgesinden sarkmış vaziyetteki 35 kiloluk tümörden kurtulup kısa sürede normal hayatına döndü.
"HAYAT ÇEKİLMEZ HALE GELMİŞTİ"
Hayatta en değerli şeyin sağlık olduğunu ve çocukluğundan bu yana sadece nefes alarak yaşadığını belirten 40 yaşındaki lenf ödem hastası Akın,
"İnsanların şaşkın bakışlarından, 'Bacağına yastık mı koydun' sorularından ve işini tam randımanlı yapamadığından, en çokta ağrıdan hayat çekilmez hale gelmişti. 6 saatlik operasyonu ile yeni bir hayata başladım" diyerek 40 yaşından sonra adeta yeniden doğduğunu söyledi.
Ameliyatı gerçekleştiren Doçent Dr. Tahsin Oğuz Acartürk ise,
"Hakan beni bulunca önce resimlerini yolladı, kasıklardan aşağı doğru sarkan, normal hayatın akışına aykırı bir lenfödem kitlesi vardı. İlaç ile tedavisinin mümkün olmadığını ve tek çarenin ameliyat olduğunu anlattım kendilerine. Marmaris'e yanıma geldiler. Yaklaşık 6 saatlik bir ameliyat sonrası 35 kiloluk bir kitleyi vücudundan ayırdık." dedi.
Mevlidiye Akın,
"Çocuğum bizimle yaşıyor, çok çekti. Allah doktorumuzdan razı olsun, bizi çok mutlu etti.'' diyerek oğlunun 40 yaşından sonra yeniden hayata başladığını söyledi.