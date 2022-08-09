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Haberler Galeri Son dakika:16 yaşındaki Beyza Doğan’ı 35 kez şikayete rağmen öldüren Selim Tekin hayatını kaybetti

Son dakika:16 yaşındaki Beyza Doğan’ı 35 kez şikayete rağmen öldüren Selim Tekin hayatını kaybetti

Son dakika… İstanbul Bahçelievler'de takıntılı bir cani tarafından tabancayla vurulan 16 yaşındaki Beyza Doğan hayatını kaybetti. Selim Tekin ile ilgili 35 şikayette bulunan Beyza'nın ailesi koruma kararı da çıkarttı. Fakat hiçbir şey gözü dönmüş vahşiye engel olmadı. Son dakika gelişmesine göre Beyza'nın katili Selim Tekin hayatını kaybetti. İşte ayrıntılar...

DHA
Giriş Tarihi: 09.08.2022 12:23 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 12:40
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Son dakika:16 yaşındaki Beyza Doğan’ı 35 kez şikayete rağmen öldüren Selim Tekin hayatını kaybetti

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Selim Tekin saplantılı olduğu Beyza Doğan'ın evine gelerek zorla içeri girdi. 16 yaşındaki Beyza Doğan, sosyal medyadan tanıştığı ve bir müddet sonra saplantılı aşığı haline geldiği öne sürülen 28 yaşındaki Selim Tekin tarafından ensesinden vuruldu. Aynı tabancayla intihar eden Tekin ile ilgili son dakika gelişmesi kaydedildi. Beyza'nın katili Selim Tekin ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bugün hayatını kaybetti.

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Son dakika:16 yaşındaki Beyza Doğan’ı 35 kez şikayete rağmen öldüren Selim Tekin hayatını kaybetti

BEYZA DOĞAN OLAYI| BABASI KONUŞTU: 35 KEZ ŞİKAYETTE BULUNDUM

Hastaneye kaldırılan Beyza Doğan 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Adli Tıp Kurumu önünde konuşan baba Cuma Doğan, "Kızım ilk kaçırıldğı zaman çocuk büroya gittim, şikâyette bulundum. Bakırköy Adliyesi'ne 35 kere şikâyette bulundum.

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Son dakika:16 yaşındaki Beyza Doğan’ı 35 kez şikayete rağmen öldüren Selim Tekin hayatını kaybetti

"SOYGUN YAPTIM YURT DIŞINA GİDELİM"

Bu kişi yine bizi takip edip kızımın dışarı çıktığı bir saatte binaya girip bir üst katta bekliyor. Kızım "İstemiyorum, gelmiyorum" diye ona yalvarıyor. 700 bin liraya soygun yaptığını söylüyor, birlikte yurt dışına gitmek istediğini söylüyor.

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Son dakika:16 yaşındaki Beyza Doğan’ı 35 kez şikayete rağmen öldüren Selim Tekin hayatını kaybetti

MÜGE ANLI'DA BEYZA ARANMIŞTI

Diğer kızım ise "Yardım edin" diye bağırdığında kızımın kafasına sıkıyor. Ardından kendi kafasına sıkıyor" diye yaşananları anlattı. Doğan'ın ailesinin geçtiğimiz yıl Müge anlı ile Tatlı Sert programına da çıktığı ve Buse'yi aradıkları öğrenildi.

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Son dakika:16 yaşındaki Beyza Doğan’ı 35 kez şikayete rağmen öldüren Selim Tekin hayatını kaybetti

Beyza Doğan'ın teyzesi Zerife Doğan ise, "Anne ve babası şikâyetçi olmuştu. 2 yıldır bu dava sürüyor. Defalarca savcılığa mahkemeye çıkıldı. Bütün deliller vardı ama hiçbir şey yapmadılar.