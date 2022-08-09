Son dakika:16 yaşındaki Beyza Doğan’ı 35 kez şikayete rağmen öldüren Selim Tekin hayatını kaybetti

Son dakika… İstanbul Bahçelievler'de takıntılı bir cani tarafından tabancayla vurulan 16 yaşındaki Beyza Doğan hayatını kaybetti. Selim Tekin ile ilgili 35 şikayette bulunan Beyza'nın ailesi koruma kararı da çıkarttı. Fakat hiçbir şey gözü dönmüş vahşiye engel olmadı. Son dakika gelişmesine göre Beyza'nın katili Selim Tekin hayatını kaybetti. İşte ayrıntılar...