Son dakika: Yasağa rağmen bir ili ayağı kaldırdı! 500 lirayı görünce...

Kısıtlamaya aldırış etmeden 2 saat arayla iki binanın yüksek katlarına çıkarak intihara kalkışan genç adam, polis, itfaiye ve 112'yi alarma geçirdi, 500 lirayı alınca ikna oldu aşağıya indi. Müzakereci polislerin ikna etmesiyle binadan inen genç adama iki kez kısıtlamaya uymamaktan 6 bin 300 lira para cezası kesildi.

Giriş Tarihi: 31.05.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 09:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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