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Haberler Galeri Son dakika: Yasağa rağmen bir ili ayağı kaldırdı! 500 lirayı görünce...

Son dakika: Yasağa rağmen bir ili ayağı kaldırdı! 500 lirayı görünce...

Kısıtlamaya aldırış etmeden 2 saat arayla iki binanın yüksek katlarına çıkarak intihara kalkışan genç adam, polis, itfaiye ve 112'yi alarma geçirdi, 500 lirayı alınca ikna oldu aşağıya indi. Müzakereci polislerin ikna etmesiyle binadan inen genç adama iki kez kısıtlamaya uymamaktan 6 bin 300 lira para cezası kesildi.

Giriş Tarihi: 31.05.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 09:43
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Son dakika: Yasağa rağmen bir ili ayağı kaldırdı! 500 lirayı görünce...

Karabüklü olduğu öğrenilen Ogün Güllüoğlu bir arkadaşıyla birlikte geri dönüşüm maddelerini çöpten toplayarak geçimini sağlıyordu. Kısıtlama günlerinde çalışamadığını ve parasız kaldığını, bu yüzden bunalıma girdiğini öne süren Güllüoğlu ilk önce merkez Osmangazi ilçesinde bir binanın üst katına çıktı.

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Son dakika: Yasağa rağmen bir ili ayağı kaldırdı! 500 lirayı görünce...

İntihara kalkışan Güllüoğlu polis tarafından ikna edilerek polis merkezine götürüldü. Burada ifadesi alınan ve kısıtlamaya uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası kesilen Güllüoğlu çok geçmeden yine ortaya çıktı.

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Son dakika: Yasağa rağmen bir ili ayağı kaldırdı! 500 lirayı görünce...

Akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü'nün hemen karşısındaki inşaat halindeki iş merkezinin 9. katına tırmanan Güllüoğlu için polis, itfaiye ve ambulans ekibi seferber oldu.

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Son dakika: Yasağa rağmen bir ili ayağı kaldırdı! 500 lirayı görünce...

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hava yastığı açarak tedbir aldı. Güllüoğlu ile konuşmak için müzakereci polisler de binaya gelerek 9. kata çıktı. Bu esnada yoldan geçen bir iş adamı maddi sıkıntı çektiğini öne süren Gülloğlu'na para vereceğini söyledi.

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Son dakika: Yasağa rağmen bir ili ayağı kaldırdı! 500 lirayı görünce...

İşadamı, Güllüoğlu'nun arkadaşına 500 lirayı teslim ederek aşağıya inmesini istedi. Müzakereci polislerin 15 dakikalık konuşmasıyla genç adam sarktığı yerden polislerin yanına gitti. İfadesi alınmak üzere bu sefer Nilüfer Polis Merkezi'ne götürülen Güllüoğlu'na kısıtlamaya uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira daha ceza kesildi.