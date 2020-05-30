30 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri BİM 2 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kiraz Biber Turşusu dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel kataloğu...

BİM 2 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kiraz Biber Turşusu dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel kataloğu...

BİM 2 Haziran 2020 aktüel indirimler listesi belli oldu. Salı günü satışa çıkacak indirimli ürünler listesi gıda ürünlerinden oluşuyor. Toplam 10 adet ürünün yer aldığı 2 Haziran kampanyalarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Salı indirimlerinde en çok dikkat çeken ürünler arasında Kiraz Biber Turşusu yer alıyor. Peki, BİM'de salı günü neler indirimli olacak? BİM müşterilerini neler bekliyor? İşte 2 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 30.05.2020 17:45 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 17:55
  • 1
  • 12
BİM 2 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kiraz Biber Turşusu dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel kataloğu...

2 Haziran'da satışa çıkacak BİM aktüel ürünler listesi belli oldu. Salı günü indirimlerini heyecanla bekleyen BİM müşterileri, haftanın indirimlerini araştırıyor. Gıda ürünlerinden oluşan BİM salı indirimlerinin ayrıntılarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Markete gitmeden önce sayfamızı inceleyerek indirimli ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Peki, BİM'de 2 Haziran'da neler olacak? İşte BİM 2 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

  • 2
  • 12
BİM 2 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kiraz Biber Turşusu dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel kataloğu...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (2 HAZİRAN 2020)

Osmancık Pirinç

• 5 kg

  • 3
  • 12
BİM 2 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kiraz Biber Turşusu dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel kataloğu...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (2 HAZİRAN 2020)

Efsane
Tam Buğday Unu

• 2 kg

  • 4
  • 12
BİM 2 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kiraz Biber Turşusu dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel kataloğu...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (2 HAZİRAN 2020)

Kappadokia
Siyah Nohut / Siyah Pirinç Siyez Bulguru / Beluga Mercimek

• 500 g

  • 5
  • 12
BİM 2 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kiraz Biber Turşusu dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel kataloğu...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (2 HAZİRAN 2020)

Kappadokia
Siyez / Kavılca / Mor Buğday / Dinkel Unu

• 1 kg