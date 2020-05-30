BİM 2 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kiraz Biber Turşusu dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel kataloğu...

BİM 2 Haziran 2020 aktüel indirimler listesi belli oldu. Salı günü satışa çıkacak indirimli ürünler listesi gıda ürünlerinden oluşuyor. Toplam 10 adet ürünün yer aldığı 2 Haziran kampanyalarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Salı indirimlerinde en çok dikkat çeken ürünler arasında Kiraz Biber Turşusu yer alıyor. Peki, BİM'de salı günü neler indirimli olacak? BİM müşterilerini neler bekliyor? İşte 2 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 30.05.2020 17:45 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 17:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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