17 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Tüyler ürperten olay! Sapık doktor Barış Yağcı hastasını uyutup tecavüz etti

Son dakika: Tüyler ürperten olay! Sapık doktor Barış Yağcı hastasını uyutup tecavüz etti

Son dakika! Uşak'ta bir hastanede skandal yaşandı. Daha önce alkol içerek sokak köpeğini tüfekle öldürmek ve komşularının ev ve arabalarını yakmak suçlarından hakkında cezai işlem yapılan pratisyen hekim Barış Yağcı, ilaç vererek uyuttuğu kadın hastasına tecavüz etmekten tutuklandı. İşte kan donduran haberin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 17.01.2022 10:44 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 10:56
  • 1
  • 10
Son dakika: Tüyler ürperten olay! Sapık doktor Barış Yağcı hastasını uyutup tecavüz etti

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde pratisyen hekimlik yapan Barış Yağcı, son olay ile 'pes' dedirtti. Daha önce kavga ettiği komşularının ev ve arabalarını yakmak ve alkollü halde av tüfeğiyle sokak köpeğini vurmaktan hakkında işlem yapılan Yağcı, geçen günlerde de bir hastasına kendi odasında istismar etmekten çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Son dakika: Tüyler ürperten olay! Sapık doktor Barış Yağcı hastasını uyutup tecavüz etti

İLK VUKUATI DEĞİL

Görev yaptığı hastanede ve çevresinde dengesiz hareketleriyle bilinen Dr. Barış Yağcı ilk vukuatını 15 Kasım 2020'de gerçekleştirdi. Dr. Yağcı, Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde alkollü vaziyette bir sokak köpeğine av tüfeğiyle ateş etti.

  • 3
  • 10
Son dakika: Tüyler ürperten olay! Sapık doktor Barış Yağcı hastasını uyutup tecavüz etti

KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ

Olayı görenler zavallı köpeği kanlar içinde can vermiş halde buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden, av tüfeğiyle yanına çağırdığı köpeği öldüren kişinin Dr. Yağcı olduğunu belirleyerek kendisini gözaltına aldı.

  • 4
  • 10
Son dakika: Tüyler ürperten olay! Sapık doktor Barış Yağcı hastasını uyutup tecavüz etti

Doktor Yağcı polisteki ifadesinde, sokak köpeğini daha önce kendisine saldırdığı için öldürdüğünü ve olay günü alkollü olduğunu söyledi.

  • 5
  • 10
Son dakika: Tüyler ürperten olay! Sapık doktor Barış Yağcı hastasını uyutup tecavüz etti

KOMŞULARININ ARAÇLARINI KUNDAKLADI

Uşak Emniyeti Asayiş Şube bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince 'Sahipsiz hayvanı öldürmek' suçundan 1902 lira para cezası kesilen Yağcı, ileriki günlerde ise komşularının araçlarını kundakladığı iddiasıyla gözaltına alındı. Dr. Yağcı'nın mide bulandıran son vukuatı ise hapse gönderilmesiyle noktalandı.