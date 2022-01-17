17 Ocak 2022, Pazartesi
Son dakika: Tüyler ürperten olay! Sapık doktor Barış Yağcı hastasını uyutup tecavüz etti
Son dakika! Uşak'ta bir hastanede skandal yaşandı. Daha önce alkol içerek sokak köpeğini tüfekle öldürmek ve komşularının ev ve arabalarını yakmak suçlarından hakkında cezai işlem yapılan pratisyen hekim Barış Yağcı, ilaç vererek uyuttuğu kadın hastasına tecavüz etmekten tutuklandı. İşte kan donduran haberin ayrıntıları…
Giriş Tarihi: 17.01.2022 10:44 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 10:56
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