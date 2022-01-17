Son dakika: Tüyler ürperten olay! Sapık doktor Barış Yağcı hastasını uyutup tecavüz etti

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde pratisyen hekimlik yapan Barış Yağcı, son olay ile 'pes' dedirtti. Daha önce kavga ettiği komşularının ev ve arabalarını yakmak ve alkollü halde av tüfeğiyle sokak köpeğini vurmaktan hakkında işlem yapılan Yağcı, geçen günlerde de bir hastasına kendi odasında istismar etmekten çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildi.