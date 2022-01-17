Kimyagerin gizemli ölümü! Polis o notla katile ulaştı | Dahileri bile zorlayan zeka testini çok az kişi çözüyor

İnternette dolaşan bazı mantık soruları sosyal medyayı sallıyor. Soruları ilk kez gören kişilerin çoğu sorulara yanlış cevap veriyor. Oldukça popüler olan zeka testlerine bir yenisi daha eklendi. Kimyagerin gizemli ölümüyle ilgili mantık sorusu bazı kişileri ters köşe yaptı. Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz?

Giriş Tarihi: 17.01.2022 11:00 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 11:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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