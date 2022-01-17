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Haberler Galeri Kimyagerin gizemli ölümü! Polis o notla katile ulaştı | Dahileri bile zorlayan zeka testini çok az kişi çözüyor

Kimyagerin gizemli ölümü! Polis o notla katile ulaştı | Dahileri bile zorlayan zeka testini çok az kişi çözüyor

İnternette dolaşan bazı mantık soruları sosyal medyayı sallıyor. Soruları ilk kez gören kişilerin çoğu sorulara yanlış cevap veriyor. Oldukça popüler olan zeka testlerine bir yenisi daha eklendi. Kimyagerin gizemli ölümüyle ilgili mantık sorusu bazı kişileri ters köşe yaptı. Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz?

Giriş Tarihi: 17.01.2022 11:00 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 11:01
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Kimyagerin gizemli ölümü! Polis o notla katile ulaştı | Dahileri bile zorlayan zeka testini çok az kişi çözüyor

İnternette dolaşan bazı mantık soruları sosyal medyayı sallıyor. Soruları ilk kez gören kişilerin çoğu sorulara yanlış cevap veriyor. Oldukça popüler olan zeka testlerine bir yenisi daha eklendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kimyagerin gizemli ölümü! Polis o notla katile ulaştı | Dahileri bile zorlayan zeka testini çok az kişi çözüyor

Polis cinayeti nasıl çözdü?

Bir adam çalışma odasında ölü bulunur. Onu bulan arkadaşına olay sorulduğunda, "arkadaşını görmeye evine giderken odanın ışıklarını açık gördüğü için dışarıdan cama doğru yaklaşıp bakmak istediğini, camdaki buğuyu sildiğinde içeride arkadaşını yerde yatar halde gördüğünü ve hemen kapıyı kırarak eve girdiğini" anlatır. Polis ölü adamın arkadaşının yalan söylediğini anlar. Bunu nasıl anlamıştır?

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Kimyagerin gizemli ölümü! Polis o notla katile ulaştı | Dahileri bile zorlayan zeka testini çok az kişi çözüyor

Seri katil nasıl hayatta kaldı?

Seri katil kurbanını evine davet eder ve birlikte akşam yemeği yerler. Yemeğin ardından katil kurbanına bir elma ikram eder. Kurban önce elmayı yemeyi reddeder. Ardından katil elmayı ikiye bölerek yarısını kurbanına ikram eder yarısını kendi yer. Kurbanı elmadan ilk ısırığı alır almaz ölür.

Eğer ikisi de aynı elmadan yediyse katil nasıl hayatta kaldı?

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Kimyagerin gizemli ölümü! Polis o notla katile ulaştı | Dahileri bile zorlayan zeka testini çok az kişi çözüyor

Katil kim?

Pazar günü öğleden sonra zengin bir adam evinde öldürülür. Cinayet anında evde sadece 4 kişi vardır. Polis şüphelilere o sırada ne yaptıklarını sorduğunda;

Eşi, kitap okuduğunu

Aşçı, kahvaltı hazırladığını

Hizmetçi, masayı topladığını

Bahçıvan, çiçekleri suladığını söyler. Bu ifadelerin ardından polis katili tespit eder ve tutuklar.

Katil kimdir ve polis bu olayı nasıl çözmüştür?

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Kimyagerin gizemli ölümü! Polis o notla katile ulaştı | Dahileri bile zorlayan zeka testini çok az kişi çözüyor

Adamın karısı hangisi?

Hastanede yatan 3 hasta içinde ortadaki adamın karısı A veya B'den hangisidir?