29 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika | Türkiye'de yüzüne bile bakılmıyor! Çinliler tadına hayran! Milyonlarca dolar ödüyorlar

Son dakika | Türkiye'de yüzüne bile bakılmıyor! Çinliler tadına hayran! Milyonlarca dolar ödüyorlar

Son dakika | Çin mutfağının vazgeçilmezi olan deniz patlıcanlarını Türkiye ihraç ediyor. Her yıl ekonomiye 30 milyon dolar kazandıran bu ticaretin hacmi giderek büyüyor. Çinlilerin, tadına doyamadığı deniz patlıcanlarının özellikleri oldukça şaşırttı. Manevi değeri büyük olan besin kaynağının insan sağlığına büyük faydası olduğu açıklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 29.03.2021 09:55
  • 1
  • 11
Son dakika | Türkiye'de yüzüne bile bakılmıyor! Çinliler tadına hayran! Milyonlarca dolar ödüyorlar
İzmir Balıkçı İş adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, Çinlilerin, mutfaklarının vazgeçilmezi deniz patlıcanını Türkiye'den ihraç ettiklerini söyledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Son dakika | Türkiye'de yüzüne bile bakılmıyor! Çinliler tadına hayran! Milyonlarca dolar ödüyorlar

Kore'ye de ihraç edilen deniz patlıcanının ekonomiye 30 milyon dolar gelir getirdiğini belirten Çakan, "Çinliler için manevi değeri var. Çorbalarında, salatalarında kullanıyorlar. Bağışıklık sistemini güçlendirdiğini düşünüyorlar. Hatta kırışıklıklara iyi geldiği gerekçesiyle kremini bile yapıyorlar" dedi

  • 3
  • 11
Son dakika | Türkiye'de yüzüne bile bakılmıyor! Çinliler tadına hayran! Milyonlarca dolar ödüyorlar
İzmir Ticaret Odası (İZTO) Balıkçı İş adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, Ege ve Akdeniz’in dip sularından çıkartılan deniz patlıcanını, Çin başta olmak üzere Uzakdoğu ülkelerine ihraç ettiklerini söyledi.
  • 4
  • 11
Son dakika | Türkiye'de yüzüne bile bakılmıyor! Çinliler tadına hayran! Milyonlarca dolar ödüyorlar
Çakan, Çin ve Kore mutfağının sevilen ürünlerinden deniz patlıcanı ihracının ülke ekonomisine 30 milyon dolar civarında gelir getirdiğini belirtti.
  • 5
  • 11
Son dakika | Türkiye'de yüzüne bile bakılmıyor! Çinliler tadına hayran! Milyonlarca dolar ödüyorlar

Çinlilerin deniz patlıcanını besin maddesi dışında çeşitli anlarda kullandıklarını söyleyen Çakan, "Çinliler için manevi değeri olan bir ürün.