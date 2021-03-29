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Son dakika | Türkiye'de yüzüne bile bakılmıyor! Çinliler tadına hayran! Milyonlarca dolar ödüyorlar
Son dakika | Çin mutfağının vazgeçilmezi olan deniz patlıcanlarını Türkiye ihraç ediyor. Her yıl ekonomiye 30 milyon dolar kazandıran bu ticaretin hacmi giderek büyüyor. Çinlilerin, tadına doyamadığı deniz patlıcanlarının özellikleri oldukça şaşırttı. Manevi değeri büyük olan besin kaynağının insan sağlığına büyük faydası olduğu açıklandı.