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29 Mart 2021, Pazartesi
Haberler Galeri Dev timsah köpek balığını yedi! İnsanlar gördükleri karşısında çığlık attı
Dev timsah köpek balığını yedi! İnsanlar gördükleri karşısında çığlık attı
Avustralya'nın doğusunda dev timsahın bebek köpek balığını bir çırpıda yeme anları kameralara yansıdı. Timsahın köpek balığını yediğini gören insanlar, yaşadıkları şoktan dolayı çığlık attı.
Giriş Tarihi: 29.03.2021 06:26 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 06:27