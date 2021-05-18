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Haberler Galeri Son dakika | Türkiye için kritik seviye! Yüzde 50 yakalanırsa kısıtlamalar kalkacak

Son dakika | Türkiye için kritik seviye! Yüzde 50 yakalanırsa kısıtlamalar kalkacak

Türkiye, Temmuz ayına kadar 30 milyon kişiyi aşılayabilirse, nüfusunun yarısını aşılamış olacak. Nüfusun yüzde 50'sinin aşılanması bile vaka sayılarını ciddi oranda azaltıp, Covid-19'a bağlı ölüm sayılarını da tek haneli rakamlara düşürebilir. Uzmanlar, istenilen tablonun yakalanması durumunda kısıtlamaların kalkacağını ifade etti.

Sabah
Giriş Tarihi: 18.05.2021 07:32 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 07:32
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Son dakika | Türkiye için kritik seviye! Yüzde 50 yakalanırsa kısıtlamalar kalkacak

Bayram sonrası açılma kararıyla sevinmiş olsak da içimizde hâlâ bir tedirginlik var. Tam kapanmanın ardından ne kadar güvende olduğumuz hepimizin merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika | Türkiye için kritik seviye! Yüzde 50 yakalanırsa kısıtlamalar kalkacak
Kapanmayla birlikte salgın kontrol altına alınabildi mi, tam olarak ne zaman rahatlamış oluruz, büyükşehirlerdeki yoğun bakımların doluluk oranları ne oranda değişti, açılma sonrası dikkat etmemiz gerekenler neler gibi sorularımızı Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin cevapladı…
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Son dakika | Türkiye için kritik seviye! Yüzde 50 yakalanırsa kısıtlamalar kalkacak

BÜYÜKŞEHİRLERDE CİDDİ DÜŞÜŞ

65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların aşılanmaya başlamasıyla Covid-19'un en ölümcül olduğu gruplardaki risklerin azaldığını ve ölüm oranlarının düştüğünü görmüştük. İki haftalık tam kapanmadan önce alınan ve uygulanan önlemlerle de vaka artış hızı düşmeye başlamıştı.

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Son dakika | Türkiye için kritik seviye! Yüzde 50 yakalanırsa kısıtlamalar kalkacak
Yasaklardan hemen önce büyükşehirlerden yapılan göç, diğer illerdeki vaka sayılarında kısmi bir dalgalanmaya neden oldu. Fakat İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde vaka sayısının iki hafta öncesine kıyasla ciddi bir düşüş gösterdiğini görüyoruz.
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Son dakika | Türkiye için kritik seviye! Yüzde 50 yakalanırsa kısıtlamalar kalkacak

KISITLAMALAR KALKACAK

İlk iki dalgada da gördüğümüz üzere, azalan vaka sayısı normalleşme ile çok hızlı bir şekilde artmaya başlıyor. Elimizdeki tek koz ise aşılar. Ülkemizde uygulanmaya başlanan Sinovac ve Biontech aşılarına SputnikV aşısının da aday olması ile önümüzdeki aylarda 100 milyon doz aşı tedarik edilmesi planlanıyor.