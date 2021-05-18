Son dakika | Türkiye için kritik seviye! Yüzde 50 yakalanırsa kısıtlamalar kalkacak

KISITLAMALAR KALKACAK

İlk iki dalgada da gördüğümüz üzere, azalan vaka sayısı normalleşme ile çok hızlı bir şekilde artmaya başlıyor. Elimizdeki tek koz ise aşılar. Ülkemizde uygulanmaya başlanan Sinovac ve Biontech aşılarına SputnikV aşısının da aday olması ile önümüzdeki aylarda 100 milyon doz aşı tedarik edilmesi planlanıyor.