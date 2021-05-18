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Son dakika | Türkiye için kritik seviye! Yüzde 50 yakalanırsa kısıtlamalar kalkacak
Türkiye, Temmuz ayına kadar 30 milyon kişiyi aşılayabilirse, nüfusunun yarısını aşılamış olacak. Nüfusun yüzde 50'sinin aşılanması bile vaka sayılarını ciddi oranda azaltıp, Covid-19'a bağlı ölüm sayılarını da tek haneli rakamlara düşürebilir. Uzmanlar, istenilen tablonun yakalanması durumunda kısıtlamaların kalkacağını ifade etti.
Giriş Tarihi: 18.05.2021 07:32 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 07:32
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