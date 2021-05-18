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Haberler Galeri Meteoroloji'den yağış uyarısı | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 18 Mayıs Salı hava durumu

Meteoroloji'den yağış uyarısı | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 18 Mayıs Salı hava durumu

Meteoroloji'den yağış uyarısı | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 18 Mayıs Salı hava durumu | Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul ve birçok il için sağanak ve gök görültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Öte yandan yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan sıcaklıkların artmaya devam etmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 18.05.2021 06:58 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 06:58
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Meteoroloji'den yağış uyarısı | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 18 Mayıs Salı hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun il geneli ve Rize, Artvin illerinin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan sıcaklıkların artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güneybatı ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğu ve güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji'den yağış uyarısı | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 18 Mayıs Salı hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den yağış uyarısı | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 18 Mayıs Salı hava durumu

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den yağış uyarısı | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 18 Mayıs Salı hava durumu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den yağış uyarısı | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 18 Mayıs Salı hava durumu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu