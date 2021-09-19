Kanuni Sultan Süleyman’ın kaftanı restorasyonda
Osmanlı İmparatorluğu'nun 8'inci hükümdarı Hanuni Sultan Süleyman'a ait tören kaftanı restorasyona alındı. Milli Saraylar'ın padişah elbiseleri koleksiyonundaki kaftan 16'ıncı yüzyıla ait. Restorasyon işlemlerinin ardından Sultan Süleyman'ın kaftanı Topkapı Sarayı'nda sergilenecek.
Giriş Tarihi: 19.09.2021
17:09
Kanuni Sultan Süleyman'a ait olan tören kaftanı Milli Saraylar Tekstil Atölyesi'nde restorasyona alındı.
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Yapraklar arasında lale desenleriyle bezeli tören kaftanı, dünyanın sayılı teknikleri arasında gösterilen dijital doku analiziyle restore ediliyor.
Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı, zengin Türk kumaşları ve bu kumaşlardan dikilen padişah elbiseleri ile dünyanın en ünlü koleksiyonlarından birine sahip.
Padişah Elbiseleri Koleksiyonu'nun paha biçilmez eserlerine yönelik bakım ve koruma uygulamaları, Milli Saraylar Tekstil Konservasyon ve Restorasyon Atölyesi'nde gerçekleştiriliyor.
Milli Saraylar Tekstil Restorasyonlar Atölyesi Sorumlusu Başak Birsel,
"Milli Saraylar Tekstil Atölyesi'nde restorasyona alınan ve Kanuni Sultan Süleyman'a ait olan tören kaftanı, padişaha özel dokunan İtalyan kadifesinden dikilmiş. 16. yüzyıla ait kaftan, Osmanlı'nın klasik motifleri arasında yer alan lale desenlerine sahip." dedi.