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Haberler Galeri Son dakika | Tam kapanma göçünde İstanbul'un hayat damarları tıkandı! Havalimanı, otogar, trafik felç

Son dakika | Tam kapanma göçünde İstanbul'un hayat damarları tıkandı! Havalimanı, otogar, trafik felç

Son dakika haberi... Türkiye, koronavirüsün etkilerini en aza indirmek ve vaka sayılarını aşağı çekerek bayramdan sonra açılacak olan başta turizm sezonu ile diğer sektörlerdeki hareketliliğe hazırlıklı bir şekilde girmek istiyor. Bu kapsamda alınan 3 haftalık tam kapanma kararı sonrası İstanbul, son birkaç gündür oldukça hareketli. 3 haftalık tam kapanmayı fırsat bilen İstanbul halkı, tatil bölgelerine ve memleketlerine gitmek için havalimanlarını,otogarları ve trafiği adeta esir aldı. Şehrin hayat damarları olan bu bölgelerde insan ve trafik yoğunlu oldukça arttı. Oluşan kalabalık havadan işte böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 29.04.2021 13:50 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 13:54
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Son dakika | Tam kapanma göçünde İstanbul'un hayat damarları tıkandı! Havalimanı, otogar, trafik felç

İstanbul'da "tam kapanma" tedbirleri öncesi son günde kent dışına çıkmak isteyenler, otogar ve havalimanlarında yoğunluğa neden oldu.

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Son dakika | Tam kapanma göçünde İstanbul'un hayat damarları tıkandı! Havalimanı, otogar, trafik felç

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" dolayısıyla şehir dışına çıkmak isteyenler, Ankara yönüne zaman zaman trafiğin yavaşlamasına neden oluyor.

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Son dakika | Tam kapanma göçünde İstanbul'un hayat damarları tıkandı! Havalimanı, otogar, trafik felç

15 Temmuz Demokrasi Otogarı, son zamanlardaki en haraketli günlerinden birini yaşıyor. Otogar girişinde uzun araç kuyrukları oluşurken, burudaki görevliler sürücüleri doluluk nedeniyle alt kısımdaki otoparka yönlendiriyor.

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Son dakika | Tam kapanma göçünde İstanbul'un hayat damarları tıkandı! Havalimanı, otogar, trafik felç

Yaşanan talep artışı nedeniyle birçok firma, ek seferler düzenledi. Harem Otogarında da giriş bölümünden itibaren yolcular maske, mesafe ve hijyen kuralları doğrultusunda ateş ölçümleri yapılarak otobüslere yönlendiriliyor.

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Son dakika | Tam kapanma göçünde İstanbul'un hayat damarları tıkandı! Havalimanı, otogar, trafik felç

HAVALİMANLARI

İstanbul Havalimanı'nda da bu akşam saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma öncesinde hareketlilik yaşanıyor.