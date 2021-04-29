Son dakika | Tam kapanma göçünde İstanbul'un hayat damarları tıkandı! Havalimanı, otogar, trafik felç

Son dakika haberi... Türkiye, koronavirüsün etkilerini en aza indirmek ve vaka sayılarını aşağı çekerek bayramdan sonra açılacak olan başta turizm sezonu ile diğer sektörlerdeki hareketliliğe hazırlıklı bir şekilde girmek istiyor. Bu kapsamda alınan 3 haftalık tam kapanma kararı sonrası İstanbul, son birkaç gündür oldukça hareketli. 3 haftalık tam kapanmayı fırsat bilen İstanbul halkı, tatil bölgelerine ve memleketlerine gitmek için havalimanlarını,otogarları ve trafiği adeta esir aldı. Şehrin hayat damarları olan bu bölgelerde insan ve trafik yoğunlu oldukça arttı. Oluşan kalabalık havadan işte böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 29.04.2021 13:50 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 13:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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