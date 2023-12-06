06 Aralık 2023, Çarşamba
SON DAKİKA | Seçil Erzan’ın sahte fon vurgununda yeni detay! Polis tutanakları ortaya çıktı
SON DAKİKA HABERİ | Türkiye gündemine bomba gibi düşen ve Denizbank'ta şube müdürü olarak çalışan Seçil Erzan'ın sahte 'fon dolandırıcılığında' her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Son olarak Erzan'ın evindeki aramanın polis tutanaklarına ulaşıldı. Alınan bilgiye göre Erzan'ın evinde sadece 67 bin lira bulundu. Adli emanete konan bu paradan müştekilere kişi başı 3 bin 700 lira düşüyor. Erzan'ın topladığı toplam paranın miktarı ise kendi kayıtlarına göre 1 milyar 289 milyon 15 bin lira olarak kayıtlara geçti. Diğer taraftan kayda geçen mesajlar arasında en dikkat çekenlerden biri dosyanın müştekilerinden menajer ve tercüman Musa Mert Çetin'den geldi. Çetin'in bahsettiği 'Gizemli 1'in sırrı ise çözülmeye çalışılıyor.
Giriş Tarihi: 06.12.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 10:15
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