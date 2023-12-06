SON DAKİKA | Seçil Erzan’ın sahte fon vurgununda yeni detay! Polis tutanakları ortaya çıktı

Buna göre; elyazısı tutanaklarında İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nde görevli dört polis 1O Nisan'da Seçil Erzan'ın Çorlu'daki evine gitti ve saat 23.25'te kapıyı çaldılar. Kapıyı Seçil Erzan açtı ve polise direnmedi.

ARABALARDA ARAMA

Daha sonra Erzan hemen gözaltına alındı. O esnada evde ve evin önündeki arabalarda arama başladı. Aramalar yapılırken Erzan, kendine zarar vermemesi veya herhangi bir delili gizlememesi için polis kontrolünde kaldı.

KAMERA KAYITLARI

Seçil Erzan'ın bankaya yatırılan ve çekilen paralarla görüntüleri kamera kayıtlarına da yansımıştı. O deste deste dolarlardan geriye sadece 67 bin TL kalmış.