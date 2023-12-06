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Haberler Galeri SON DAKİKA | Seçil Erzan’ın sahte fon vurgununda yeni detay! Polis tutanakları ortaya çıktı

SON DAKİKA | Seçil Erzan’ın sahte fon vurgununda yeni detay! Polis tutanakları ortaya çıktı

SON DAKİKA HABERİ | Türkiye gündemine bomba gibi düşen ve Denizbank'ta şube müdürü olarak çalışan Seçil Erzan'ın sahte 'fon dolandırıcılığında' her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Son olarak Erzan'ın evindeki aramanın polis tutanaklarına ulaşıldı. Alınan bilgiye göre Erzan'ın evinde sadece 67 bin lira bulundu. Adli emanete konan bu paradan müştekilere kişi başı 3 bin 700 lira düşüyor. Erzan'ın topladığı toplam paranın miktarı ise kendi kayıtlarına göre 1 milyar 289 milyon 15 bin lira olarak kayıtlara geçti. Diğer taraftan kayda geçen mesajlar arasında en dikkat çekenlerden biri dosyanın müştekilerinden menajer ve tercüman Musa Mert Çetin'den geldi. Çetin'in bahsettiği 'Gizemli 1'in sırrı ise çözülmeye çalışılıyor.

Giriş Tarihi: 06.12.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 10:15
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SON DAKİKA | Seçil Erzan’ın sahte fon vurgununda yeni detay! Polis tutanakları ortaya çıktı

Son dakika… Aralarında ünlü futbolcuların da yer aldığı "fon dolandırıcılığı" Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor.

Son olarak bankacı Seçil Erzan gözaltında alındığında evinde yapılan aramaya dair polis tutanaklarına ulaşıldı.

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SON DAKİKA | Seçil Erzan’ın sahte fon vurgununda yeni detay! Polis tutanakları ortaya çıktı

Buna göre; elyazısı tutanaklarında İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nde görevli dört polis 1O Nisan'da Seçil Erzan'ın Çorlu'daki evine gitti ve saat 23.25'te kapıyı çaldılar. Kapıyı Seçil Erzan açtı ve polise direnmedi.

ARABALARDA ARAMA
Daha sonra Erzan hemen gözaltına alındı. O esnada evde ve evin önündeki arabalarda arama başladı. Aramalar yapılırken Erzan, kendine zarar vermemesi veya herhangi bir delili gizlememesi için polis kontrolünde kaldı.

KAMERA KAYITLARI
Seçil Erzan'ın bankaya yatırılan ve çekilen paralarla görüntüleri kamera kayıtlarına da yansımıştı. O deste deste dolarlardan geriye sadece 67 bin TL kalmış.

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SON DAKİKA | Seçil Erzan’ın sahte fon vurgununda yeni detay! Polis tutanakları ortaya çıktı

TV ÜNİTESİNDE 67 BİN TL!
Hürriyet'te yer alan habere göre; A.S. ve B.U. adlı kişiler de şahit sıfatıyla bu aramaya dahil edildi. Erzan kendi kullandığını söylediği biri siyah diğeri beyaz renkli iki telefonu polislere teslim etti. Arama devam ederken avukatı da eve geldi.

Odalardan birindeki TV ünitesinin rafında paralar bulundu. Polisler hemen bu paraları sayarak tutanağa geçirdi. Rafta 67 bin lira vardı. Evde başka bir para, altın veya mücevher bulunamadı. Devam eden aramada üzeri numaralandırılmış ve içeriğinde para miktarları ile isimlerin yazılı olduğu dokümanlar bulundu.

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SON DAKİKA | Seçil Erzan’ın sahte fon vurgununda yeni detay! Polis tutanakları ortaya çıktı

Tutanaktaki bilgilere göre aramada başka bir suç unsuruna rastlanmadı. Kayıtlara göre 4+1 büyüklüğündeki evde arama yaklaşık 1 saat sürdü. Polisler aramayı bitirdikten sonra Erzan'a "Evde aramadan kaynaklı bir zarar ziyan var mı?" diye sordu. Erzan da "Hayır, yoktur" diye cevap verdi. Böylece arama tamamlandı ve elyazısıyla üç sayfalık bir tutanak tutuldu. Bu tutanak hem Erzan hem avukatı ve hem de diğer şahitler tarafından imzalandı.

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SON DAKİKA | Seçil Erzan’ın sahte fon vurgununda yeni detay! Polis tutanakları ortaya çıktı

Resmi raporlara ve dava dosyasına giren kayıtlara göre Seçil Erzan "fon" için 5-6 ay içinde 43 milyon 920 bin dolar topladı. Bu para bugünün kuruyla 1 milyar 273 milyon 689 bin lira ediyor. Bu paraya Erzan'ın topladığı 15 milyon 335 bin lira da eklenince toplam para miktarı 1 milyar 289 milyon 15 bin lira oluyor.

67 BİN TL BULUNDU

Erzan'ın evinde ise desteler halinde sadece 67 bin lira bulundu. Bu para kayda alındı ve şu an adli emanette. Geride kalan 1 milyar 222 milyon 15 bin liranın akıbeti ise meçhu.

KİŞİ BAŞI 3.700 TL
Adli emanetteki bu para iddianamedeki 18 müştekiye bölündüğünde kişi başına sadece 3 bin 700 lira düşüyor.