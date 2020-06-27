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Haberler Galeri Son dakika: Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan Yunus Gül son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika: Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan Yunus Gül son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi; TSK'nın, terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe-Kaplan Harekatı'nda, teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül(29), memleketi Adıyaman'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Giriş Tarihi: 27.06.2020 15:09 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 15:14
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Son dakika: Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan Yunus Gül son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan Yunus Gül son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ'da görevliyken Pençe-Kaplan Harekatı'nda görevlendiren Piyade Teğmen Yunus Gül, Irak'ın kuzeyinde dün sabah, teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu.

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Son dakika: Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan Yunus Gül son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan Yunus Gül son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin naaşı, uçakla getirildiği Adıyaman Havaalanı'ndan alınarak, önce Yeni Mezarlık Cami morguna götürüldü. Buradan da helallik alınmak için baba ocağının önüne getirildi.

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Son dakika: Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan Yunus Gül son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan Yunus Gül son yolculuğuna uğurlandı

Ali-Rukiye Gül çiftinin, 5 çocuğunun en küçüğü olan, evli ve 1 çocuk babası şehit Piyade Teğmen Yunus Gül için Yeni Mezarlık Camii'de tören düzenlendi.

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Son dakika: Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan Yunus Gül son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan Yunus Gül son yolculuğuna uğurlandı

Törende şehit Yunus Gül'ün ağabeyi Sabri Gül kardeşinin tabutuna sarılarak ağladı.

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Son dakika: Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan Yunus Gül son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan Yunus Gül son yolculuğuna uğurlandı

Törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, siyasi parti temsilcileri ile acılı aile üyeleri katıldı.