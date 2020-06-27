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Son dakika: Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan Yunus Gül son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi; TSK'nın, terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe-Kaplan Harekatı'nda, teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül(29), memleketi Adıyaman'da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Giriş Tarihi: 27.06.2020 15:09 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 15:14
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Son dakika: Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan Yunus Gül son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika: Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan Yunus Gül son yolculuğuna uğurlandı
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- 30
Son dakika: Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan Yunus Gül son yolculuğuna uğurlandı
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- 30
Son dakika: Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan Yunus Gül son yolculuğuna uğurlandı
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- 30
Son dakika: Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan Yunus Gül son yolculuğuna uğurlandı