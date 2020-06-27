BİM'den bronzlaştırıcı güneş kremi yağı sürprizi! BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM marketlerin salı günü kampanyalarını merak eden vatandaşlar için 30 Haziran kataloğunu sayfamızda derledik. Tatilciler için özel fırsatlı ürünleri satışa çıkaracak BİM, toplam 14 adet güneş kremi ve yağı gibi ürünler ile temizlik ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunacak. Peki, BİM'de salı günü neler olacak? BİM 30 Haziran kampanyaları neler? İşte BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 27.06.2020 17:51 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 18:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL