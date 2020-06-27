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Haberler Galeri BİM'den bronzlaştırıcı güneş kremi yağı sürprizi! BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM'den bronzlaştırıcı güneş kremi yağı sürprizi! BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM marketlerin salı günü kampanyalarını merak eden vatandaşlar için 30 Haziran kataloğunu sayfamızda derledik. Tatilciler için özel fırsatlı ürünleri satışa çıkaracak BİM, toplam 14 adet güneş kremi ve yağı gibi ürünler ile temizlik ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunacak. Peki, BİM'de salı günü neler olacak? BİM 30 Haziran kampanyaları neler? İşte BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 27.06.2020 17:51 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 18:00
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BİM'den bronzlaştırıcı güneş kremi yağı sürprizi! BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 30 Haziran aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Tatilcileri yakından ilgilendiren sürpriz ürünler bu katalogda yer aldı. Koruyucu güneş spreyi, bronzlaştırıcı güneş yağı, güneş koruyucu yüz kremi, güneş sonrası nemlendirici maske, havuç ve kakao yağı gibi ürünlerin yanı sıra temizlik ürünleri de salı gününe damga vuracak. Bambu saplı keten banyo süngeri ile bambu ve keten banyo süngeri katalogda dikkat çeken ürünler arasında. Peki, BİM'de salı günü neler olacak? 30 Haziran kampanyaları neler? İşte BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünlre kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'den bronzlaştırıcı güneş kremi yağı sürprizi! BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Koruyucu Güneş Spreyi

• 200 ml
• 30 F

  • 3
  • 20
BİM'den bronzlaştırıcı güneş kremi yağı sürprizi! BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Garnier Ambre Solaire
Çocuk Koruyucu Güneş Spreyi

• 200 ml
• 50 F

  • 4
  • 20
BİM'den bronzlaştırıcı güneş kremi yağı sürprizi! BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Garnier Ambre Solaire
Bronzlaştırıcı Güneş Yağı Garnier

• 200 ml

  • 5
  • 20
BİM'den bronzlaştırıcı güneş kremi yağı sürprizi! BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Nivea Sun
Güneş Kremi

• 175 ml
• 30 F