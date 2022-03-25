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Haberler Galeri İlk sahur ve iftar saat kaçta? 2022 Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar vakitleri belli oldu! İl il tıkla öğren!

İlk sahur ve iftar saat kaçta? 2022 Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar vakitleri belli oldu! İl il tıkla öğren!

İlk iftar ve sahur ne zaman, saat kaçta? 2022 Ramazan imsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden yayımlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 il genelindeki iftar ve sahur vakitlerini sayfamızda bir araya getirdik. 2022 Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar vakitlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte 2022 Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar vakitleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.03.2022 18:40 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 18:42
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İlk sahur ve iftar saat kaçta? 2022 Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar vakitleri belli oldu! İl il tıkla öğren!

İlk sahur ve ilk iftar saat kaçta? İslam alemi, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e kavuşmanın sevincini yaşıyor. Ramazan ayı için hazırlıklar sürerken, il genelinde sahur ve iftar vakitlerini gösteren Ramazan imsakiyesi yayımlandı. Dİyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde sahur ve iftar vakitleri açıklandı. İşte il il 2022 Ramazan imsakiyesi...

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İlk sahur ve iftar saat kaçta? 2022 Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar vakitleri belli oldu! İl il tıkla öğren!

İLK İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

İl il 2022 Ramazan imsakiyesini sayfamızda bir araya getirdik. Haberin devamından il bazında sahur ve iftar vakitlerini görüntüleyebilirsiniz.

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İlk sahur ve iftar saat kaçta? 2022 Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar vakitleri belli oldu! İl il tıkla öğren!
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İlk sahur ve iftar saat kaçta? 2022 Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar vakitleri belli oldu! İl il tıkla öğren!
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İlk sahur ve iftar saat kaçta? 2022 Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar vakitleri belli oldu! İl il tıkla öğren!