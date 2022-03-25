İlk sahur ve iftar saat kaçta? 2022 Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar vakitleri belli oldu! İl il tıkla öğren!

İlk iftar ve sahur ne zaman, saat kaçta? 2022 Ramazan imsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden yayımlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 il genelindeki iftar ve sahur vakitlerini sayfamızda bir araya getirdik. 2022 Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar vakitlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte 2022 Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar vakitleri...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 25.03.2022 18:40 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 18:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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