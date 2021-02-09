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Haberler Galeri Son dakika: Mutasyonlu virüs nasıl tespit ediliyor? Tespit kiti nasıl çalışıyor? A Haber görüntüledi

Son dakika: Mutasyonlu virüs nasıl tespit ediliyor? Tespit kiti nasıl çalışıyor? A Haber görüntüledi

Türkiye'de de mutant virüsün tespit edilmesinin ardından sağlık bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, Kovid-19 testi yapan hastanelere mutasyon tespit kiti yolladı. Peki mutant virüs nasıl tespit ediliyor? Mutasyon tespit kiti nasıl çalışıyor? Aşılar mutasyona karşı etkili mi? Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Karadenizli canlı yayında merak edilen soruları yanıtladı.

A Haber
Giriş Tarihi: 09.02.2021 12:40 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 08:06
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Son dakika: Mutasyonlu virüs nasıl tespit ediliyor? Tespit kiti nasıl çalışıyor? A Haber görüntüledi

Türkiye'de de mutant virüsün tespit edilmesinin ardından sağlık bakanlığı harekete geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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  • 9
Son dakika: Mutasyonlu virüs nasıl tespit ediliyor? Tespit kiti nasıl çalışıyor? A Haber görüntüledi

Bakanlık, Kovid-19 testi yapan hastanelere mutasyon tespit kiti yolladı.

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  • 9
Son dakika: Mutasyonlu virüs nasıl tespit ediliyor? Tespit kiti nasıl çalışıyor? A Haber görüntüledi

Peki mutant virüs nasıl tespit ediliyor? Mutasyon tespit kiti nasıl çalışıyor? Aşılar mutasyona karşı etkili mi? Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

  • 4
  • 9
Son dakika: Mutasyonlu virüs nasıl tespit ediliyor? Tespit kiti nasıl çalışıyor? A Haber görüntüledi

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Karadenizli canlı yayında merak edilen soruları yanıtladı.

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Son dakika: Mutasyonlu virüs nasıl tespit ediliyor? Tespit kiti nasıl çalışıyor? A Haber görüntüledi

AŞILAR MUTASYONA KARŞI ETKİLİ Mİ?

Karadenizli, "Ülkemizdeki aşılar mutasyona karşı etkili" ifadelerini kullandı.