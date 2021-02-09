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0){for(t=0;t
12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Mutasyonlu virüs nasıl tespit ediliyor? Tespit kiti nasıl çalışıyor? A Haber görüntüledi Son dakika: Mutasyonlu virüs nasıl tespit ediliyor? Tespit kiti nasıl çalışıyor? A Haber görüntüledi Türkiye'de de mutant virüsün tespit edilmesinin ardından sağlık bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, Kovid-19 testi yapan hastanelere mutasyon tespit kiti yolladı. Peki mutant virüs nasıl tespit ediliyor? Mutasyon tespit kiti nasıl çalışıyor? Aşılar mutasyona karşı etkili mi? Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Karadenizli canlı yayında merak edilen soruları yanıtladı. Giriş Tarihi: 09.02.2021 12:40 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 08:06
Türkiye'de de mutant virüsün tespit edilmesinin ardından sağlık bakanlığı harekete geçti.
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Bakanlık, Kovid-19 testi yapan hastanelere mutasyon tespit kiti yolladı.
Peki mutant virüs nasıl tespit ediliyor? Mutasyon tespit kiti nasıl çalışıyor? Aşılar mutasyona karşı etkili mi? Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Karadenizli canlı yayında merak edilen soruları yanıtladı.
AŞILAR MUTASYONA KARŞI ETKİLİ Mİ?
Karadenizli,
"Ülkemizdeki aşılar mutasyona karşı etkili" ifadelerini kullandı.