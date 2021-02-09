Son dakika: Mutasyonlu virüs nasıl tespit ediliyor? Tespit kiti nasıl çalışıyor? A Haber görüntüledi

Türkiye'de de mutant virüsün tespit edilmesinin ardından sağlık bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, Kovid-19 testi yapan hastanelere mutasyon tespit kiti yolladı. Peki mutant virüs nasıl tespit ediliyor? Mutasyon tespit kiti nasıl çalışıyor? Aşılar mutasyona karşı etkili mi? Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Karadenizli canlı yayında merak edilen soruları yanıtladı.