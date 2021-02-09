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Haberler Galeri Beyin yakan dikkat testi! Resimdeki kalbi bulabilecek misiniz? Rekor 35 saniye 

Beyin yakan dikkat testi! Resimdeki kalbi bulabilecek misiniz? Rekor 35 saniye

Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? Bu sorular sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. Belirli bir tempoda çalışan kişiler, bazı konuları sürekli aynı şekilde düşündükleri için zihinlerinde tembellik başlar. Resimdeki kalbi, beyni ve gözü ilk bakışta bulabilecek misiniz? Resimdekileri bulma rekoru 35 saniye.

Giriş Tarihi: 09.02.2021 12:36 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 07:00
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Beyin yakan dikkat testi! Resimdeki kalbi bulabilecek misiniz? Rekor 35 saniye
Beyin yakan dikkat testi! Resimdeki kalbi bulabilecek misiniz? Rekor 35 saniye

Resimdeki kalbi, gözü ve beyni bulabildiniz mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beyin yakan dikkat testi! Resimdeki kalbi bulabilecek misiniz? Rekor 35 saniye
Beyin yakan dikkat testi! Resimdeki kalbi bulabilecek misiniz? Rekor 35 saniye

Resimdeki maskesiz adamı bulabilir misiniz?

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Beyin yakan dikkat testi! Resimdeki kalbi bulabilecek misiniz? Rekor 35 saniye
Beyin yakan dikkat testi! Resimdeki kalbi bulabilecek misiniz? Rekor 35 saniye


Bu anahtar hangi kapıyı açar?

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Beyin yakan dikkat testi! Resimdeki kalbi bulabilecek misiniz? Rekor 35 saniye
Beyin yakan dikkat testi! Resimdeki kalbi bulabilecek misiniz? Rekor 35 saniye


Bu haritadakiki uçaklardan bir tanesi test yönde uçuyor. Peki bu karmakarışık havayolu trafiğinde hangi uçağın yolundan saparak ters yönde uçtuğunu bulabilir misiniz?

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Beyin yakan dikkat testi! Resimdeki kalbi bulabilecek misiniz? Rekor 35 saniye
Beyin yakan dikkat testi! Resimdeki kalbi bulabilecek misiniz? Rekor 35 saniye

'Sandık yanılsaması' ismi verilen bu görselde 16 adet daire yer alıyor.

Yerlerini bulabilir misiniz?