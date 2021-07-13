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Haberler Galeri Son dakika: Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetinde 24 gözaltı!

Son dakika: Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetinde 24 gözaltı!

Son dakika haberine göre, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan Büyükşen cinayetiyle ilgili flaş gelişme yaşandı. Cinayeti araştırması için kurulan özel ekibin araştırmaları sonucu şüpheli 24 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ev ve arabalarında gözaltına alınırken ele geçirilen delillere de el koyuldu.

Giriş Tarihi: 13.07.2021 11:52 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 12:51
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Son dakika: Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetinde 24 gözaltı!

3 yıl önce Konya'da işlenen ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Büyükşen cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. Sabah saatlerinde eş zamanlı yapılan operasyonla olayla ilişkisi olduğu tespit edilen 24 kişi gözaltına alındı.

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Son dakika: Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetinde 24 gözaltı!

Olay, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Saldırgan çiftin kızları Büşra Büyükşen'in iddiasına göre, Büyükşen'e de tüfeğin dipçiğiyle vurdu. Büşra Büyükşen, komşularının otomobiline binip, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Son dakika: Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetinde 24 gözaltı!

Jandarmanın yaklaşık 3 yıldır yürüttüğü çalışmalarda, katil zanlısına ulaşılamadı. Çiftin çocuk doktoru oğlu Osman Büyükşen ise cinayetin aydınlatılabilmesi için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılıp, anne ve babasının katilini aramaya başladı. Osman Büyükşen'in girişimlerinin ardından Jandarma Genel Komutanlığı'nın talimatıyla Konya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde kurulan özel ekip, cinayeti çözmek için çalışma başlattı.

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Son dakika: Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetinde 24 gözaltı!

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündem olan Büyükşen cinayeti için kurulan özel ekibin çalışmaları sonucu, bu sabah eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında aile üyelerinin de olduğu 24 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Son dakika: Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetinde 24 gözaltı!

ÇOCUKLARI VE DÜNÜRLERİ GÖZALTINDA

Jandarmanın özel ekibi, İsmil Mahallesi'ndeki birçok adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan kişiler arasında Büyükşen çiftinin büyük oğlu Uğur Büyükşen, kızları Büşra Büyükşen, gelinleri Betül Büyükşen ve gelinlerinin kuzeni Mehmet Ali Dayanır yer aldı. 24 şüpheli ev ve arabalarında gözaltına alınırken ulaşılan delillere de el konuldu.