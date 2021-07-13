Son dakika: Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetinde 24 gözaltı!

Son dakika haberine göre, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan Büyükşen cinayetiyle ilgili flaş gelişme yaşandı. Cinayeti araştırması için kurulan özel ekibin araştırmaları sonucu şüpheli 24 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ev ve arabalarında gözaltına alınırken ele geçirilen delillere de el koyuldu.