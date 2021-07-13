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Bu besinlere dikkat! Sadece 30 günde...

Sağlıklı beslenmenin önemi her geçen gün artıyor. Bağışıklığı güçlendiren beslenme tarzları giderek önem kazanırken sağlıklı bir vücudun temelini sağlıklı karaciğer sağlıyor. Birçok hayati fonksiyonun ahenk içinde çalışmasını sağlayan karaciğeri yağlandıran, yoran besinlerden uzak durulması gerektiğini söyleyen uzmanlar, karaciğeri yenileyen besinleri de açıkladı. İşte karaciğeri yenileyen besinler...

Giriş Tarihi: 13.07.2021 14:12
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Bu besinlere dikkat! Sadece 30 günde...

Sağlıklı bir yaşam için vücudumuzun en önemli organlarından biri olan karaciğerin yenilenmesinde beslenme büyük bir önem taşıyor. Toksinleri atarak yenilenmeyi sağlayan bazı besinler, karaciğer sağlığını doğrudan etkiliyor.

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Bu besinlere dikkat! Sadece 30 günde...

ÇİĞ SARIMSAK TOKSİNLERİ ATAR

En iyi antioksidanlardan biri olan sarımsak, karaciğerin yenilenmesinde büyük önem taşıyor. Sarımsak, karaciğer enzimlerini harekete geçirerek toksinlerin vücuttan atılmasını sağlıyor.

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Bu besinlere dikkat! Sadece 30 günde...

Antioksidan, allicin ve vitaminler bakımından oldukça zengindir. Sarımsağın içerdiği sülfür de karaciğerin işlevine yardımcı olan enzimlerin üretilmesine destek olur. Doğal bir antibiyotik olan sarımsağın çiğ tüketilmesi önemlidir.

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Bu besinlere dikkat! Sadece 30 günde...

KARACİĞER YAĞLANMASIYLA SAVAŞIYOR

Sağlıklı yağ alımı için en uygun sebze olarak bilinen avokado, özellikle içerdiği omega 6 ile karaciğer yenilenmesini sağlıyor ve hücrelerin toparlanmasına yardımcı oluyor.

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Bu besinlere dikkat! Sadece 30 günde...

Avokado genellikle salatalarda ya da limon sıkılarak direkt tüketilebilir. Günde bir taneden fazla da tüketilmemesi önerilir. Vücuda sağlıklı yağ sağlayan aynı zamanda da biriken zararlı yağ asitlerini yok eden avokado karaciğer yağlanmasına karşı önemli bir besindir.