SON DAKİKA! Meteoroloji il il hava durumu! Türkiye eyyam-ı bahur sıcakları ile kavrulacak | İstanbul Ankara İzmir Antalya...

SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERİ | Türkiye, eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor. Geçtiğimiz hafta tarihi sıcaklılarla kavrulan Anadolu bir kez daha yüksek sıcaklıklarla sınanacak. Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre yurdun büyük bir bölümü 30 ila 45 derece arasında sıcaklıklara maruz kalacak. Peki, eyyam-ı bahur sıcaklıkları ile 2 Ağustos ve 7 Ağustos 2023 tarihleri arasında hangi il kaç derece sıcaklığı görecek? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve diğer şehirlerde hava nasıl olacak? İşte detaylar…