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Haberler Galeri SON DAKİKA! Meteoroloji il il hava durumu! Türkiye eyyam-ı bahur sıcakları ile kavrulacak | İstanbul Ankara İzmir Antalya...

SON DAKİKA! Meteoroloji il il hava durumu! Türkiye eyyam-ı bahur sıcakları ile kavrulacak | İstanbul Ankara İzmir Antalya...

SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERİ | Türkiye, eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor. Geçtiğimiz hafta tarihi sıcaklılarla kavrulan Anadolu bir kez daha yüksek sıcaklıklarla sınanacak. Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre yurdun büyük bir bölümü 30 ila 45 derece arasında sıcaklıklara maruz kalacak. Peki, eyyam-ı bahur sıcaklıkları ile 2 Ağustos ve 7 Ağustos 2023 tarihleri arasında hangi il kaç derece sıcaklığı görecek? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve diğer şehirlerde hava nasıl olacak? İşte detaylar…

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 09:36
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SON DAKİKA! Meteoroloji il il hava durumu! Türkiye eyyam-ı bahur sıcakları ile kavrulacak | İstanbul Ankara İzmir Antalya...

SON DAKİKA HABERLERİ!!! Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Kastamonu'nun doğusu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA! Meteoroloji il il hava durumu! Türkiye eyyam-ı bahur sıcakları ile kavrulacak | İstanbul Ankara İzmir Antalya...

EYYAM-I BAHUR KASIP KAURACAK

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk geliyor.

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SON DAKİKA! Meteoroloji il il hava durumu! Türkiye eyyam-ı bahur sıcakları ile kavrulacak | İstanbul Ankara İzmir Antalya...

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan 'eyyam-ı bahur'un, Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor.

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SON DAKİKA! Meteoroloji il il hava durumu! Türkiye eyyam-ı bahur sıcakları ile kavrulacak | İstanbul Ankara İzmir Antalya...

İŞTE İL İL HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Hava sıcaklığının Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA! Meteoroloji il il hava durumu! Türkiye eyyam-ı bahur sıcakları ile kavrulacak | İstanbul Ankara İzmir Antalya...

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31