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Bursa İnegöl'deki yangının çıkış nedeni belli oldu! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde salı günü 10 fabrikada etkili olan yangın, 7 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının neden çıktığı belirlendi. 110 dönümlük alanın 70 dönümünde etkili olan yangının boyutu, dronla havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 02.08.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 10:19
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Bursa İnegöl’deki yangının çıkış nedeni belli oldu! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Yangın, dün saat 16.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nin yanında faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında çıktı.

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Bursa İnegöl’deki yangının çıkış nedeni belli oldu! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ OLDU

Mobilya üretimi sırasında yapılan kaynaktan sıçrayan kıvılcımlar, süngerleri tutuşturdu. Süngerlerin alev almasıyla yangın büyüyerek, depoya sıçradı.

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Bursa İnegöl’deki yangının çıkış nedeni belli oldu! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, önce bitişikteki 4 fabrikaya, sonra da 5 fabrikaya sıçradı.

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Bursa İnegöl’deki yangının çıkış nedeni belli oldu! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

400 PERSONEL, 115 ARAÇLA MÜDAHALE ETTİ
Aynı kompleks içerisinde bulunan metal, kağıt, şişe-cam, inşaat, mobilya, iplik ve tekstil alanında üretim yapan 10 fabrikada etkili olan yangına müdahale için, çevre illerden de takviye ekipler bölgeye sevk edildi.

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Bursa İnegöl’deki yangının çıkış nedeni belli oldu! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve ilçe itfaiye ekiplerinin yanı sıra İstanbul, Yalova, Kocaeli, Balıkesir ve Bilecik'ten gelen takviye ekiplerle birlikte 400'ü aşkın personel, 115 araçla söndürme çalışmalarına katıldı.