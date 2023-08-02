02 Ağustos 2023, Çarşamba
Bursa İnegöl'deki yangının çıkış nedeni belli oldu! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde salı günü 10 fabrikada etkili olan yangın, 7 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının neden çıktığı belirlendi. 110 dönümlük alanın 70 dönümünde etkili olan yangının boyutu, dronla havadan görüntülendi.
Giriş Tarihi: 02.08.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 10:19
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