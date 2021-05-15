Son dakika | Melek İpek'in işkenceci kocası eşini aldattığı Melike'ye de hayatı zindana çevirmiş

'AYRILIRSAM ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ'

2014 yılında liseyi bitirdiğini, 2017 yılına kadar aynı mahallede ikamet ettiğini anlatan Melike A., bu süreçte Ramazan İpek ile ara sıra görüşüp ilişkiye girdiklerini söyledi. Yaklaşık 3-4 yıl önce Ramazan İpek ile aralarındaki yazışmaları gören Melek İpek'in, ilişkiyi öğrendiğini kaydeden Melike A., "Melek beni telefonla arayarak eşinin peşini bırakmamı söyledi. Ben de Ramazan'ın benim peşimi bırakmadığını söyledim. 2018 yılında Ramazan İpek ile kendi rızamla cinsel ilişkiye girdik ve kızlığımı kaybettim. Bu ilişkiden sonra Ramazan İpek üzerimdeki baskıyı daha da artırdı. Kendisinden ayrılırsam öldürmekle tehdit edip defalarca vücudumun çeşitli yerlerine tekme ve tokat attı. Ramazan İpek'in bana ve aileme zarar vereceğini düşündüğüm için kolluk kuvvetlerine müracaat edemedim. Ramazan İpek, 'Kolluğa gidersen veya benden ayrılırsan seni ve aileni öldürürüm' diye tehdit etti" dedi.

