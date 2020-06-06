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Haberler Galeri Son dakika: Mangal yasağı kalktı mı? Mangal yakmak yasak mı? Piknik yapmak serbest mi?

Son dakika: Mangal yasağı kalktı mı? Mangal yakmak yasak mı? Piknik yapmak serbest mi?

Son dakika... Mangal yasakı kalktı mı? Mangal yakmak serbest mi? Koronavirüsle mücadele kapsamında piknik alanlarının yeniden faaliyete başlaması ile birlikte mangal ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanmayacak olması ile birlikte piknik yapmak isteyen vatandaşlar, mangal yapmanın yasak olup olmadığını araştırıyor. Peki, mangal yasağı kalktı mı? Mangal yakmak yasak mı? Piknik yapmak serbest mi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 06.06.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 10:09
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Son dakika: Mangal yasağı kalktı mı? Mangal yakmak yasak mı? Piknik yapmak serbest mi? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika haberi... Mangal yasağı kalktı mı? Piknik yapmak serbest mi? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 16 Mart itibarıyla piknik alanlarına giriş yasaklanmıştı. Kontrollü normal hayata geçiş sürecinde 1 Haziran'da park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar yeniden faaliyete geçti. Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının olmaması nedeniyle piknik yapmak isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladılar. Peki, mangal yasağı kalktı mı? Mangal yakmak yasak mı? Piknik yapmak serbest mi? İşte merak edilenler...

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Son dakika: Mangal yasağı kalktı mı? Mangal yakmak yasak mı? Piknik yapmak serbest mi?

MANGAL YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Genelgeye göre, mangal yapmak hariç olmak üzere 1 Haziran'dan itibaren piknik alanları faaliyetlere başladı. Ancak mangal yasağının ne zaman kalkacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Son dakika: Mangal yasağı kalktı mı? Mangal yakmak yasak mı? Piknik yapmak serbest mi?

İDARİ CEZA UYGULANACAK

Genelgede, belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı ifade edildi. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun ilgili maddesi kapsamında gerekli adli işlemin başlatılacağı kaydedildi.

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Son dakika: Mangal yasağı kalktı mı? Mangal yakmak yasak mı? Piknik yapmak serbest mi?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN PARK, PİKNİK ALANLARI VE LOKANTALARA İLİŞKİN GENELGE

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar 1 Haziran'dan itibaren kullanılabilecek.

Bakanlık, "lokanta, restoran kafe gibi işyerleri, park, piknik, alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları" hakkında 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, izolasyonu temin etme, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alındığı belirtildi.

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Son dakika: Mangal yasağı kalktı mı? Mangal yakmak yasak mı? Piknik yapmak serbest mi?

Genelgede, gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçildiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 28 Mayıs'ta toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda daha önce genelgelerle getirilen yasaklama/kısıtlamaların bazılarının kaldırılması konularının değerlendirildiği bildirildi.