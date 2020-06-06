Son dakika: Mangal yasağı kalktı mı? Mangal yakmak yasak mı? Piknik yapmak serbest mi?

Son dakika... Mangal yasakı kalktı mı? Mangal yakmak serbest mi? Koronavirüsle mücadele kapsamında piknik alanlarının yeniden faaliyete başlaması ile birlikte mangal ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanmayacak olması ile birlikte piknik yapmak isteyen vatandaşlar, mangal yapmanın yasak olup olmadığını araştırıyor. Peki, mangal yasağı kalktı mı? Mangal yakmak yasak mı? Piknik yapmak serbest mi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 06.06.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 10:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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