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Silahlı çatışmada kocalarını kaybeden 4 kadın aynı kaderi paylaştı

Erzurum'un Çat ilçesinde geçtiğimiz hafta kız kaçırma meselesi yüzünden iki aile arasında bulunan husumet nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Güneş ailesinin geçimini sağlayan Hasan, Sıddık, Sinan ve Baki Güneş, husumetlileri tarafından vuruldu. Geride kalan 4 kadın ise eşlerinin mezarı başında dua ederek gözyaşı döktüler.

Giriş Tarihi: 06.06.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 10:21
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Silahlı çatışmada kocalarını kaybeden 4 kadın aynı kaderi paylaştı GALERİ DEVAM EDİYOR

Geçen Cumartesi günü Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesinde Güneş ve Yıldız ailesi arasında çıkan silahlı çatışmada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 2014 yılında Yıldız ailesinden Burhanettin Yıldız, Hasan Güneş'in kızı Fatma Güneş'i kaçırdı. Olay üzerine gerilen aileler ara bulucu sayesinde barıştı. Çiftin düğünü yapıldıktan sonra Fatma Güneş, düğünden aylar sonra bilinmeyen bir nedenden dolayı intihar etti. Yıllar sonra bitmeyen husumette Güneş ailesi tarlalarına gübreleme yapmaya giderken Yıldız ailesi üyeleri tarafından saldırıya uğradı.

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Silahlı çatışmada kocalarını kaybeden 4 kadın aynı kaderi paylaştı

Traktörle tarlaya giden Hasan, Sıddık, Sinan ve Baki Güneş'e, yolda karşılarına çıkan Sıracettin Yıldız tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı. Güneş ailesi de yanlarında bulunan tabancayla Yıldız'a karşılık verdi. Arkadan gelen İrfan ve Burhanettin Yıldız, uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Olayda Hasan Güneş, Sıddık Güneş ve tek çocuğu olan Sinan Güneş, Baki Güneş ile Sıracettin Yıldız hayatını kaybetti. İki tarafı ayırmak isteyen bir kişi ise yaralandı.

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Silahlı çatışmada kocalarını kaybeden 4 kadın aynı kaderi paylaştı

"GERİDE 10 YETİM ÇOCUK KALDI"

Silahlı çatışmada hayatını kaybeden Hasan Güneş'in 6, Sinan Güneş'in 2, Baki Güneş'in ise 2 çocuğu yetim kaldı. Sıddık Güneş'in ise tek çocuğunun Sinan Güneş olduğu belirtildi. 1 sene önce askerden gelen Sinan Güneş silahlı çatışma da babası ile aynı kaderi paylaştı.

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Silahlı çatışmada kocalarını kaybeden 4 kadın aynı kaderi paylaştı

"KOCASININ ÖLÜMÜNÜ CEP TELEFONUYLA KONUŞURKEN DUYDU"

Olay anında Baki Güneş, Sinan Güneş'in eşi olan Fidan Güneş'i arayarak saldırıya uğradıklarını söyledi. Fidan Güneş, telefonda konuşurken silah seslerini ve kocası Sinan Güneş'in öldüğünü duydu. Telefonu kapatarak olay yerine koşan Fidan Güneş, eşi Sinan Güneş, kayınpederi Sıddık Güneş ve akrabaları Hasan ile Baki Güneş'in cesedi ile karşılaştı.

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Silahlı çatışmada kocalarını kaybeden 4 kadın aynı kaderi paylaştı

Sinan Güneş'in eşi Fidan Güneş, "Olay günü eşim Sinan Güneş, amcasının oğlu Baki Güneş, kayınpederim Sıddık Güneş ve Hasan Güneş gübre alarak Hazazlar mevkinde bulunan bize ait tarlaya gittiler. 15 dakika falan sonra telefon geldi. Baki Güneş, 'Sıddık Yıldız'ın oğulları bizi öldürecekler, bize pusu kurmuşlar' dedi. Telefonla aradı, laf ağzındayken silahlar patladı. O anda çatışma olduğunu anladık. Kalkıp olay yerine gitmek istedim, belki benim eşim canlıydı, gitsem belki kurtarabilirdim. Sıddık Yıldız beni darp etti, bana ağza alınmayacak hakaretler savurdu. 'Ben senin eşini öldürdüm, seni de oğlunu da onun yanına gömeceğim' dedi. Bu kavga, aramızdaki husumet arazi anlaşmazlığı değil. Kız kavgası, Fatma Güneş'in kaçması üzerine aramızda husumet başladı. Hangi anne, baba yavrusuna git kendini öldür, intihar et diyebilir. Fatma Güneş kaçtı, 3 ay sonra kendini astı. Fatma onların baskılarına dayanamadı, sürekli darp ettiklerine, eziyet, işkence ettiklerine dair görgü tanığı da var" dedi.