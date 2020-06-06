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Silahlı çatışmada kocalarını kaybeden 4 kadın aynı kaderi paylaştı
Erzurum'un Çat ilçesinde geçtiğimiz hafta kız kaçırma meselesi yüzünden iki aile arasında bulunan husumet nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Güneş ailesinin geçimini sağlayan Hasan, Sıddık, Sinan ve Baki Güneş, husumetlileri tarafından vuruldu. Geride kalan 4 kadın ise eşlerinin mezarı başında dua ederek gözyaşı döktüler.
Giriş Tarihi: 06.06.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 10:21
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