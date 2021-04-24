Son dakika | Malatya'da geceyi silah sesleri inletti! Özel harekat polisi devreye girdi

Malatya'da, husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sonrasında polis ekiplerince önce 4 kişi tabancalarla birlikte yakalanırken, kalan 5 kişi ise sığındıkları evlerinden Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayda, ölen veya yaralanan olmadı.