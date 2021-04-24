24 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika | Malatya'da geceyi silah sesleri inletti! Özel harekat polisi devreye girdi

Son dakika | Malatya'da geceyi silah sesleri inletti! Özel harekat polisi devreye girdi

Malatya'da, husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sonrasında polis ekiplerince önce 4 kişi tabancalarla birlikte yakalanırken, kalan 5 kişi ise sığındıkları evlerinden Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayda, ölen veya yaralanan olmadı.

İHA
Giriş Tarihi: 24.04.2021 07:58 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 08:45
  • 1
  • 17
Son dakika | Malatya'da geceyi silah sesleri inletti! Özel harekat polisi devreye girdi

Husumetli oldukları ileri sürülen iki grup arasında Sude Sokak içerisinde silahlı kavga çıktı. Peş peşe silahların ateşlendiği olayda, 4 kişi kaçarak bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Son dakika | Malatya'da geceyi silah sesleri inletti! Özel harekat polisi devreye girdi

112 Acil Servis ekiplerinin de hazır bekletildiği olayda, Sude Sokak içerisinde bulunan bir eve Özel harekat polis destekli operasyon düzenlendi. Burada 5 kişi gözaltına alınırken, olay sonrası kaçan 4 kişi ise Beydağı Mahallesi Gümüş Sokak'ta yakalandı.

  • 3
  • 17
Son dakika | Malatya'da geceyi silah sesleri inletti! Özel harekat polisi devreye girdi

Emniyet Müdür Yardımcısı ile Asayiş Şube Müdürünün de katıldığı yaralananın olmadığı operasyonlarda biri kadın 9 kişi gözaltına alınırken, 8'de silah ele geçirildi.

  • 4
  • 17
Son dakika | Malatya'da geceyi silah sesleri inletti! Özel harekat polisi devreye girdi

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

  • 5
  • 17
Son dakika | Malatya'da geceyi silah sesleri inletti! Özel harekat polisi devreye girdi