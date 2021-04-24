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Son dakika | Malatya'da geceyi silah sesleri inletti! Özel harekat polisi devreye girdi
Malatya'da, husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sonrasında polis ekiplerince önce 4 kişi tabancalarla birlikte yakalanırken, kalan 5 kişi ise sığındıkları evlerinden Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayda, ölen veya yaralanan olmadı.
Giriş Tarihi: 24.04.2021 07:58 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 08:45
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