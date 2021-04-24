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Haberler Galeri Fenerbahçe transfer haberleri bugün | Fatih Terim uzun süredir peşlerindeydi! Fenerbahçe'den çifte hamle

Fenerbahçe transfer haberleri bugün | Fatih Terim uzun süredir peşlerindeydi! Fenerbahçe'den çifte hamle

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Şampiyonluk yarışında önemli bir ivme kazanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Kanarya, Fatih Terim'in de uzun süredir istediği iki ismin peşinde. İşte merakla beklenen ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 24.04.2021 08:50 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 09:20
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Fenerbahçe transfer haberleri bugün | Fatih Terim uzun süredir peşlerindeydi! Fenerbahçe'den çifte hamle
Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe transfer haberleri bugün | Fatih Terim uzun süredir peşlerindeydi! Fenerbahçe'den çifte hamle

Son yıllarda transferde sürekli transferde Galatasaray'la karşı karşıya gelen Fenerbahçe çok flaş bir hamle yaptı.

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Fenerbahçe transfer haberleri bugün | Fatih Terim uzun süredir peşlerindeydi! Fenerbahçe'den çifte hamle

Sarı-Lacivertliler ismi uzun süredir ezeli rakibiyle anılan Kenan Karaman ve Kaan Ayhan için harekete geçti. Büyük bir transfer savaşının da sinyali böylece verildi.

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Fenerbahçe transfer haberleri bugün | Fatih Terim uzun süredir peşlerindeydi! Fenerbahçe'den çifte hamle

TRABZON VE BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR

Yerli bir forvet almak isteyen Fenerbahçe, Düsseldorf ile sözleşmesi bitecek olan Kenan'a resmi teklif yaptı. Milli futbolcuyu Galatasaray'ın yanı sıra Trabzon ve Beşiktaş da istiyor.

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Fenerbahçe transfer haberleri bugün | Fatih Terim uzun süredir peşlerindeydi! Fenerbahçe'den çifte hamle

HEDEF OPSİYONUYLA KİRALAMAK

Kanarya ayrıca İtalyan ekibi Sassuolo'da mutsuz olan Kaan Ayhan'la da temasa geçti. Sarı- Lacivertliler'in milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ifade edildi.