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Fenerbahçe transfer haberleri bugün | Fatih Terim uzun süredir peşlerindeydi! Fenerbahçe'den çifte hamle
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Şampiyonluk yarışında önemli bir ivme kazanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Kanarya, Fatih Terim'in de uzun süredir istediği iki ismin peşinde. İşte merakla beklenen ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 24.04.2021 08:50Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 09:20