Fenerbahçe transfer haberleri bugün | Fatih Terim uzun süredir peşlerindeydi! Fenerbahçe'den çifte hamle

TRABZON VE BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR



Yerli bir forvet almak isteyen Fenerbahçe, Düsseldorf ile sözleşmesi bitecek olan Kenan'a resmi teklif yaptı. Milli futbolcuyu Galatasaray'ın yanı sıra Trabzon ve Beşiktaş da istiyor.