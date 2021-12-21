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Son dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yoldaki buzlanma sebebiyle zincirleme kaza meydana geldi. Çok sayıda aracın karıştığı kazada yaralananın olduğu öğrenildi. Olay yerine emniyet güçleri sevk edilirken, kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor. Kaza sebebiyle bir şerit trafiğe kapanırken, diğer şeritlerden

DHA
Giriş Tarihi: 21.12.2021 09:07 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 09:40
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Son dakika! Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kaza

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazaya10'un üzerinde aracın karıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika! Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kaza

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yoldaki buzlanma sebebiyle zincirleme kaza meydana geldi.

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Son dakika! Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kaza

Çok sayıda aracın karıştığı kazada yaralananın olduğu öğrenildi.

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Son dakika! Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kaza

Olay yerine emniyet güçleri sevk edilirken, kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

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Son dakika! Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kaza

Kaza sebebiyle bir şerit trafiğe kapanırken, diğer şeritlerden kontrollü olarak araç geçişleri sağlanıyor.